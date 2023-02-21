Бульвар Шоубиз
 
21 февраля, 2023
 
Новости

"Мне важно показать пример другим раненым, что мы можем больше, чем здоровые люди". Маси Найем готовится простоять в планке 108 минут

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маси Найем: Никто не знает, сколько будет продолжаться война, но нам в ней точно надо становиться сильнее, чем мы были до того
Маси Найем: Никто не знает, сколько будет продолжаться война, но нам в ней точно надо становиться сильнее, чем мы были до того
Фото: indposhiv_official / Instagram

Украинский адвокат, военнослужащий Вооруженных сил Украины и общественный деятель Маси Найем к годовщине ранения на фронте планирует простоять в планке 108 минут. Об этом он написал 18 февраля в Facebook.

По словам Найема, чтобы достичь цели, он намерен заниматься с тренером, а свой рекорд хочет посвятить брату, главе Агентства восстановления и инфраструктурных проектов Мустафе Найему, который простоял в планке 60 минут.

"Мне важно с этим ранением показать пример другим раненым, что мы можем больше. Больше, чем полноценные, здоровые люди, – написал Маси Найем. – Никто не знает, сколько будет продолжаться война, но нам в ней точно надо становиться сильнее, чем мы были до того. Это мой вклад в будущее. В силе больше жизни, чем быть жертвой. 108 дней до 5 июня. День первый, стояли семь минут".

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/pfbid02GreqTp4WJYwba3Lu2jySPqYernQKHnWkuRMWzh748vvqF5sz9HrTnBJeC9gDX55cl

Контекст:

Маси Найем родился в Афганистане в 1984 году. Он – основатель юридической компании "Миллер", адвокат, защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля Найем сообщил, что "опять в рядах ВСУ".

5 июня 2022 года стало известно, что Найем получил тяжелое ранение головы и глаза и был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером в тот же день. Он провел в больнице почти три месяца и был выписан в конце августа.

После ранения Найем стал лицом украинского бренда одежды Indposhiv.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Маси Найем, ранение, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Джакишев: Как и фашистская Германия, Россия в четыре утра начала бомбить украинские города
  Джакишев: Как и фашистская Германия, Россия в четыре утра начала бомбить украинские города
Дмитрий ГОРДОН
  "Мы знаем, что впереди очень трудные дни, недели и годы, но война Путина терпит неудачу". Главные заявления Байдена в Киеве
  "Мы знаем, что впереди очень трудные дни, недели и годы, но война Путина терпит неудачу". Главные заявления Байдена в Киеве
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Мил человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?"
  Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Мил человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить на родном языке". Вакарчук назвал любимые слова своего первенца
"Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить на родном языке". Вакарчук назвал любимые слова своего первенца
Галина ГРИШИНА
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Лондоне вышли на подиум с флагом Украины. Видео
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Лондоне вышли на подиум с флагом Украины. Видео
Галина ГРИШИНА
"Мне важно показать пример другим раненым, что мы можем больше, чем здоровые люди". Маси Найем готовится простоять в планке 108 минут
"Мне важно показать пример другим раненым, что мы можем больше, чем здоровые люди". Маси Найем готовится простоять в планке 108 минут
Галина ГРИШИНА
58-летняя Белуччи снялась для обложки Vogue в чулках и пиджаке
58-летняя Белуччи снялась для обложки Vogue в чулках и пиджаке
Галина ГРИШИНА
Мишина с оголенными плечами рассказала о своей новой работе на украинском телевидении
Мишина с оголенными плечами рассказала о своей новой работе на украинском телевидении
Британский дизайнер на Неделе моды в Лондоне представила коллекцию для людей с особыми потребностями. Видео
Британский дизайнер на Неделе моды в Лондоне представила коллекцию для людей с особыми потребностями. Видео
Галина ГРИШИНА
Снайпер Эмеральд и Тина Кароль снялись в одинаковой одежде
Снайпер Эмеральд и Тина Кароль снялись в одинаковой одежде
Бандуристка Kruть высказалась о песне Потапа, в которой он спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Бандуристка Kruть высказалась о песне Потапа, в которой он спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум выставила бюст в глубоком декольте и показала его в движении
49-летняя Клум выставила бюст в глубоком декольте и показала его в движении
Решетник показал своего младшего сына в образе президента США Байдена
Решетник показал своего младшего сына в образе президента США Байдена
Экс-жена мэра Киева Кличко в лосинах снялась на полу вместе с партнером по танцам
Экс-жена мэра Киева Кличко в лосинах снялась на полу вместе с партнером по танцам
"Страдал от тревоги и депрессии". Умер 28-летний брат 33-летней Панеттьери
"Страдал от тревоги и депрессии". Умер 28-летний брат 33-летней Панеттьери
Галина ГРИШИНА
Loboda в корсете показала декольте вблизи. Фото
Loboda в корсете показала декольте вблизи. Фото
Бывшая жена Остапчука рассказала, кто виноват в их разводе
Бывшая жена Остапчука рассказала, кто виноват в их разводе
Галина ГРИШИНА
"Боже, как выросло мое солнышко". Grosu показала своего пятилетнего брата
"Боже, как выросло мое солнышко". Grosu показала своего пятилетнего брата
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 