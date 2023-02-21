"Мне важно показать пример другим раненым, что мы можем больше, чем здоровые люди". Маси Найем готовится простоять в планке 108 минут

По словам Найема, чтобы достичь цели, он намерен заниматься с тренером, а свой рекорд хочет посвятить брату, главе Агентства восстановления и инфраструктурных проектов Мустафе Найему, который простоял в планке 60 минут.
"Мне важно с этим ранением показать пример другим раненым, что мы можем больше. Больше, чем полноценные, здоровые люди, – написал Маси Найем. – Никто не знает, сколько будет продолжаться война, но нам в ней точно надо становиться сильнее, чем мы были до того. Это мой вклад в будущее. В силе больше жизни, чем быть жертвой. 108 дней до 5 июня. День первый, стояли семь минут".
Маси Найем родился в Афганистане в 1984 году. Он – основатель юридической компании "Миллер", адвокат, защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля Найем сообщил, что "опять в рядах ВСУ".
5 июня 2022 года стало известно, что Найем получил тяжелое ранение головы и глаза и был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером в тот же день. Он провел в больнице почти три месяца и был выписан в конце августа.
После ранения Найем стал лицом украинского бренда одежды Indposhiv.