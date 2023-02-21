"Мне важно показать пример другим раненым, что мы можем больше, чем здоровые люди". Маси Найем готовится простоять в планке 108 минут

Маси Найем: Никто не знает, сколько будет продолжаться война, но нам в ней точно надо становиться сильнее, чем мы были до того Фото: indposhiv_official / Instagram

По словам Найема, чтобы достичь цели, он намерен заниматься с тренером, а свой рекорд хочет посвятить брату, главе Агентства восстановления и инфраструктурных проектов Мустафе Найему, который простоял в планке 60 минут.

"Мне важно с этим ранением показать пример другим раненым, что мы можем больше. Больше, чем полноценные, здоровые люди, – написал Маси Найем. – Никто не знает, сколько будет продолжаться война, но нам в ней точно надо становиться сильнее, чем мы были до того. Это мой вклад в будущее. В силе больше жизни, чем быть жертвой. 108 дней до 5 июня. День первый, стояли семь минут".