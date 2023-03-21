Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал самой кассовой лентой в украинском прокате

В публикации отмечается, что таким образом лента стала самым кассовым фильмом в украинском прокате. За это время было продано почти 650 тыс. билетов.

Контекст: "Мавка. Лісова пісня" – анимационное фентези по мотивам драмы-феерии украинской поэтессы Леси Украинки "Лісова пісня". Персонажей озвучили украинские артисты Наталья Денисенко, Наталия Сумская, Елена Кравец, Назарий Заднепровский, исполнители Нина Матвиенко, Кристина Соловий, Артем Пивоваров, Санина, Михаил Хома, музыканты Скрипка, Олег (Фагот) Михайлюта, телеведущие Екатерина Осадчая, Сергей Притула. Режиссеры анимационной ленты – Олег Маламуж и Александра Рубан. Премьера ленты в украинских кинотеатрах состоялась 2 марта. За первый уикенд мультфильма в прокате было продано 189 048 билетов. Бокс-офис за первые четыре дня составил 24 903 241 грн.