"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино

На фото Богдан позирует в защитной маске с сине-оранжевым принтом.

Публикацию он оставил без подписи.

"Какая-то мутная обстановка", – написала Iryna Fedorenko.

"Маска – круть. Кто не рискует, тот не пьет шампанское", – отметила Hanna Lucky.

"Ставь на зеро! Сегодня повезет. А хотя уже ставил. Не повезло", – прокомментировал Stanislav Tsykalovskyi.

29 декабря 2021 года Богдан сообщил, что находится за границей. Он не уточнил, в какой именно стране проводит отпуск, но поделился колоритным снимком. 31 декабря Богдан показал, как в компании девушек встретил Новый год, а уже 9 января поинтересовался, что посмотреть в Лос-Анджелесе.