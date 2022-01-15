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15 января, 2022
 
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"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино

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Публикацию Андрей Богдан оставил без подписи
Публикацию Андрей Богдан оставил без подписи
Фото: Андрей Богдан / Facebook

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который сейчас находится за границей, 15 января разместил в Facebook селфи, на котором запечатлен в зале казино.

На фото Богдан позирует в защитной маске с сине-оранжевым принтом.

Публикацию он оставил без подписи.

"Какая-то мутная обстановка", – написала Iryna Fedorenko.

"Маска – круть. Кто не рискует, тот не пьет шампанское", – отметила Hanna Lucky.

"Ставь на зеро! Сегодня повезет. А хотя уже ставил. Не повезло", – прокомментировал Stanislav Tsykalovskyi.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6811588555581722&id=100001919342118

29 декабря 2021 года Богдан сообщил, что находится за границей. Он не уточнил, в какой именно стране проводит отпуск, но поделился колоритным снимком. 31 декабря Богдан показал, как в компании девушек встретил Новый год, а уже 9 января поинтересовался, что посмотреть в Лос-Анджелесе.

Контекст:

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года он был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Личную жизнь Богдан не комментирует. До весны 2019 года супругой Богдана была Ольга Богдан. У пары есть четыре дочери.

В середине декабря Богдан дал большое интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Во время трехчасовой беседы он рассказал, почему, по его мнению, глава государства и как человек, и как политик находится "на дне морального падения", о коррупции в его окружении, о причинах увольнения с поста главы МВД Арсена Авакова, об уходе с поста спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а также озвучил свою версию причин конфликта Зеленского с самым богатым гражданином Украины Ринатом Ахметовым.

Полную текстовую версию интервью Гордона с Богданом можно прочесть здесь, дайджест с самыми интересными и яркими цитатами – здесь.

Теги: юрист, казино, селфи, Андрей Богдан, маска
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