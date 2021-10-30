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30 октября, 2021
 
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"На Шерон Стоун похожа", "Чувственная и сексуальная". Тина Кароль поделилась стильными образами из нового клипа

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Клип на трек Тины Кароль "Двойной рай" был обнародован 28 октября
Клип на трек Тины Кароль "Двойной рай" был обнародован 28 октября
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль 30 октября в Instagram опубликовала несколько образов из клипа на песню "Двойной рай".

Образы Тины Кароль создавала стилист Ольга Ревуцкая, которая подчеркнула концепцию "скрытой сексуальности" нарядами total black: короткое черное платье от David Koma, платье в пол Saint Laurent и главный образ клипа – винтажный черный наряд Gucci, созданный Томом Фордом для этого бренда в 1998 году.

"Опасная сексуальность и магнетическая меланхолия – это четкий рисунок стиля эпохи 2000-х. В работе мы использовали винтажные луки для достоверной аутентичности", – говорит стилист.

"На Шерон Стоун похожа", – прокомментировала olenkayureva.

"Отличный альбом, крутая работа команды. Тина – нежная и сильная, чувственная и сексуальная, смелая и открытая. Полностью смогли донести свои мысли и ощущения. Спасибо за такие эмоции", – написала natalyagoryacheva_.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов. Клип на трек "Двойной рай" был обнародован 28 октября, его можно посмотреть здесь.

Теги: клип, Тина Кароль, стиль
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