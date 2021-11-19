"Напугала", "Эффект Гаэля". Теннисистка Элина Свитолина показала, как поет и танцует за рулем

"Когда словил волну (не в самый подходящий момент)", – подписала ролик Свитолина.

Меньше чем за полчаса ее видео набрало почти 3 тыс. лайков.

"Очаровательно", – прокомментировала пост hemlatakrishnan.

"Напугала", – признался derick_kisi.

"Эффект Гаэля", – написал sandysingh90, имея в виду мужа спортсменки, французского теннисиста Гаэля Монфиса, за которого Свитолина вышла замуж 16 июля 2021 года.

Контекст:

Свитолина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе. Теннисом занимается с пяти лет. Она – бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде, победительница 16 турниров WTA, победительница одного итогового турнира в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.

В начале ноября Свитолина покинула топ-10 одиночного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), в котором находилась с 22 мая 2017 года. Спортсменка опустилась на девять позиций – с шестого на 15-е место.

Свитолина дебютировала в рейтинге WTA в 2010 году на 498-м месте. В 2015-м она вошла в топ-20, в сентябре 2017-го украинка стала третьей ракеткой мира.