"Наша семья стала больше". Осадчая впервые показала застолье на крестинах младшего сына

"На крестинах Даниила начали праздновать грядущий год – с подарками, стихами и плясками. Я очень благодарна уходящему году за то, что наша семья стала больше, и за то, что мы с Даниилом успевали все без отрыва от работы. 2022-й, мы готовы к новым свершениям!" – написала она.

На фото запечатлен также муж и коллега Осадчей, отец Даниила – Юрий Горбунов, их старший сын Иван, мама Осадчей – Анна.

Телеведущая показала празднично декорированный стол, а также зажигательные танцы с супругом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)