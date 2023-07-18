"Настроение такое же, как после встречи с королем Великобритании. Даже лучше". Маси Найем рассказал о своей первой встрече с Залужным

По словам Найема, во время получения погонов он впервые встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

"Впервые лично поздоровался с главнокомандующим. Настроение такое же, как после личной встречи с королем Великобритании [Чарльзом III]. Даже лучше, – описал он свои эмоции. – Можете поздравить с новым воинским званием".

Контекст:

Маси Найем родился в Афганистане в 1984 году. Он – основатель юридической компании "Миллер", адвокат, защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину Найем снова пошел на фронт – 17 апреля 2022 года он сообщил, что "опять в рядах ВСУ".

5 июня Найем получил тяжелое ранение головы и глаза и был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером в тот же день. Он провел в больнице почти три месяца и был выписан в конце августа.