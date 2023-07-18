Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2023
 
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"Настроение такое же, как после встречи с королем Великобритании. Даже лучше". Маси Найем рассказал о своей первой встрече с Залужным

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Летом 2022 года Найем, защищая Украину на фронте, получил тяжелое ранение
Летом 2022 года Найем, защищая Украину на фронте, получил тяжелое ранение
Фото: Masi Nayyem / Facebook

Украинский адвокат, военнослужащий Вооруженных сил Украины и общественный деятель Маси Найем получил новое воинское звание – он стал старшим лейтенантом. Об этом Найем сообщил 18 июля в Facebook, разместив фото новых погонов.

По словам Найема, во время получения погонов он впервые встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

"Впервые лично поздоровался с главнокомандующим. Настроение такое же, как после личной встречи с королем Великобритании [Чарльзом III]. Даже лучше, – описал он свои эмоции. – Можете поздравить с новым воинским званием". 

Фото: Masi Nayyem / Facebook
Фото: Masi Nayyem / Facebook

Контекст:

Маси Найем родился в Афганистане в 1984 году. Он – основатель юридической компании "Миллер", адвокат, защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину Найем снова пошел на фронт – 17 апреля 2022 года он сообщил, что "опять в рядах ВСУ".

5 июня Найем получил тяжелое ранение головы и глаза и был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером в тот же день. Он провел в больнице почти три месяца и был выписан в конце августа.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Маси Найем, Валерий Залужный
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