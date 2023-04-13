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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маси Найем: Условного Кивы в будущем Украины не будет. Его убьют, если он приедет в Украину. Если это не сделают другие, его убью я

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Найем: Мне могли бы предлагать очень много денег, чтобы я уехал за границу, но я бы отказался, потому что я не знаю, как с этим жить
Найем: Мне могли бы предлагать очень много денег, чтобы я уехал за границу, но я бы отказался, потому что я не знаю, как с этим жить
Фото: Masi Nayyem / Facebook

У украинских политиков, уехавших за границу из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ, нет будущего в Украине. Об этом в опубликованном 13 апреля интервью "РБК-Украина" заявил украинский адвокат, военнослужащий Вооруженных сил Украины и общественный деятель Маси Найем.

"Я не хочу умирать. Когда я шел на войну, я много раз об этом с собой говорил. У меня не стоит задача умереть. Люди, которые боятся пойти туда и как-то с собой договорились, вы знаете, я им даже немного завидую. Я бы не смог так. Мне было бы очень тяжело. Мне могли бы предлагать очень много денег, чтобы я уехал за границу, но я бы отказался, потому что я не знаю, как с этим жить. У сбежавших людей, я уверен, вот это внутреннее никуда не денется. Они будут страдать из-за себя, из-за отношения к ним, из-за того, что в системе координат будущей Украины они никто", – отметил Найем.

По его мнению, украинское общество "стало взрослее" и даст свою оценку, в частности, бывшим нардепам от ОПЗЖ Илье Киве и Виктору Медведчуку.

"Я уверен, что условного Кивы в будущем Украины не будет. Я думаю, что его убьют, если он приедет в Украину. Если это не сделают другие, убью его я. Я бы очень хотел, чтобы он приехал в Украину. Ему нужно дать наказание по закону. Я бы тоже сильно хотел увидеть здесь Медведчука. Я бы хотел, чтобы он страдал так, как страдает большинство людей из-за полномасштабного вторжения. Однако закон не позволяет так поступать с ним. Но по крайней мере сидеть до конца своих дней он должен", – подчеркнул Найем.

Контекст:

Еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину Кива уехал в Испанию. 24 февраля – в день нападения – Кива заявил в эфире российского телевидения, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом и у нее нет будущего", и сообщил, что украинскому народу "нужно освобождение", отметило "Крым.Реалии".

28 февраля журналисты "Радіо Свобода" заметили его в студии провластного российского "Первого канала" в специальном выпуске, посвященном вторжению России в Украину.

1 марта Киву исключили из фракции и партии ОПЗЖ. Сопредседатель партии Юрий Бойко назвал его провокатором, который пытается помешать мирному процессу.

10 марта суд во Львове заочно избрал Киве меру пресечения в виде ареста. Позднее суд также объявил его в международный розыск.

15 марта Рада лишила Киву мандата нардепа. Кива сам подал заявление о сложении полномочий народного депутата, сообщил "Радіо Свобода" нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

В апреле по делу Кивы были обнаружены новые факты – один из его бизнес-партнеров оказался российским генералом. По данным Госбюро расследований, через многочисленную недвижимость он отмывал денежные средства в Украине.

В конце апреля Кива обратился к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросил предоставить ему "политическое убежище" в России.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, Илья Кива, война России против Украины, Маси Найем, ОПЗЖ
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