Маси Найем: Условного Кивы в будущем Украины не будет. Его убьют, если он приедет в Украину. Если это не сделают другие, его убью я

Найем: Мне могли бы предлагать очень много денег, чтобы я уехал за границу, но я бы отказался, потому что я не знаю, как с этим жить Фото: Masi Nayyem / Facebook

"Я не хочу умирать. Когда я шел на войну, я много раз об этом с собой говорил. У меня не стоит задача умереть. Люди, которые боятся пойти туда и как-то с собой договорились, вы знаете, я им даже немного завидую. Я бы не смог так. Мне было бы очень тяжело. Мне могли бы предлагать очень много денег, чтобы я уехал за границу, но я бы отказался, потому что я не знаю, как с этим жить. У сбежавших людей, я уверен, вот это внутреннее никуда не денется. Они будут страдать из-за себя, из-за отношения к ним, из-за того, что в системе координат будущей Украины они никто", – отметил Найем.

По его мнению, украинское общество "стало взрослее" и даст свою оценку, в частности, бывшим нардепам от ОПЗЖ Илье Киве и Виктору Медведчуку.

"Я уверен, что условного Кивы в будущем Украины не будет. Я думаю, что его убьют, если он приедет в Украину. Если это не сделают другие, убью его я. Я бы очень хотел, чтобы он приехал в Украину. Ему нужно дать наказание по закону. Я бы тоже сильно хотел увидеть здесь Медведчука. Я бы хотел, чтобы он страдал так, как страдает большинство людей из-за полномасштабного вторжения. Однако закон не позволяет так поступать с ним. Но по крайней мере сидеть до конца своих дней он должен", – подчеркнул Найем.