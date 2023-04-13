Маси Найем: Я не был согласен с человеком по поводу политических предпочтений, и меня начали оскорблять тем, что у меня нет глаза

"Вспомните, пожалуйста, как мы общаемся друг с другом, когда кто-нибудь не согласен с вашим политическим выбором. Когда вы увидите эти споры, вы узнаете, как люди друг друга готовы уничтожить. На своем опыте я пережил ситуацию, когда меня оскорбляли тем, что у меня нет глаза, потому что я не был согласен с мнением другого человека по поводу политических предпочтений. Я считаю, что общество не готово к толерантному отношению к этим людям. Потому что в критический момент, когда человек не будет согласен с политическим или бытовым мнением, к сожалению, узкомыслящие люди будут переходить на оскорбления из-за отсутствия глаза, ноги и так далее. Я говорю о каких-то системных вещах, которые вижу", – отметил Найем.

В то же время, по его словам, многие украинцы с любовью относятся к бойцам, которые получили ранения во время боевых действий.

"Однако я также встречаю большую любовь людей к людям с инвалидностью, и, возможно, это как-то сбалансирует эту проблему. Но в первую очередь это нужно решать просветительством, пожалуй. Хотя я бы немного жестче относился к этому. Потому что, когда вы обижаете человека с ранением, вы никогда не знаете, в каком он состоянии. Если сегодня я могу смеяться над своим глазом, это не значит, что я не страдаю без него. Это не значит, что я не думаю о том, что имею вид не такой, как все. Это не значит, что каждый день, когда я вижу себя в зеркале, я воспринимаю это как норму, которую я принял. Я не принял этого, мне достаточно тяжело. Поэтому нужно об этом подумать. И, наверное, относиться к людям с большей любовью. Особенно, если эти люди отдали часть себя", – подчеркнул Найем.