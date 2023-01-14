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14 января, 2023
 
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"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала маску для Маси Найема. Фото

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Летом Найем получил на фронте тяжелое ранение головы и глаза
Летом Найем получил на фронте тяжелое ранение головы и глаза
Фото: Masi Nayyem / Facebook

Украинская арт-студия Bob Basset, основателем которой является украинский художник Сергей Петров, создала маску для украинского адвоката, военнослужащего Вооруженных сил Украины и общественного деятеля Маси Найема, который летом был тяжело ранен на фронте. Соответствующие фото с участием Найема опубликованы 13 января на странице студии в Facebook.

"Первая", – подписали фото дизайнеры.

"Вот это круто", – отреагировали в сети.

"Очень круто и стильно", – восхитились в сети.

Маски от украинской арт-студии Bob Basset использовались в клипах британской группы Zayn, канадско-французской певицы Аврил Лавин, в фильме Metallica, а участник американской группы Slipknot Сид Уилсон выступает и снимается в масках от Bob Basset почти семь лет.

https://www.facebook.com/bob.basset.3/posts/pfbid0uKV9khnBo5SKqTqX8iGFw2kDRKyGqKV9mg9JjQ5kYctp9FNDUyS7BocsSsL6ZNvBl

Контекст:

Маси Найем родился в Афганистане в 1984 году. Он – основатель юридической компании "Миллер", адвокат, защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля Найем сообщил, что "опять в рядах ВСУ".

5 июня 2022 года стало известно, что Найем получил тяжелое ранение головы и глаза и был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером в тот же день. Он провел в больнице почти три месяца и был выписан в конце августа.

После ранения Найем стал лицом украинского бренда одежды Indposhiv.

Теги: война России против Украины, Маси Найем
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