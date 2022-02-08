"Не надо ребенка уродовать!", "В ходячий колтун превратится". Волочкова показала, как стал выглядеть недавно приобретенный ею кот

"Мой любимый стилист Тимур, сберегая мое время, приехал ко мне домой покрасить волосы. А пока краска делала свое дело, он решил взяться и за любимого котика Риччи. Тимур спрашивает, в какой цвет его покрасить. Подскажите, пожалуйста", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подписчики отреагировали на пост.

"Не надо ребенка уродовать!" – призвала na.ta6881.

"За таким котом особый уход нужен. За неделю в ходячий колтун превратится", – написала krechinao.