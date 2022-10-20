"Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми". В сети обсуждают концерт Тины Кароль в Торонто

"Чрезвычайно благодарна каждому взгляду, прикосновению… До встречи!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тіна Кароль (@tina_karol)

"Тина, зачем вы такая шикарная. Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми", – прокомментировала подписчица mara_daram.

"Благодарим за чувственное выступление в Торонто!" – написала marinkathesun.

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