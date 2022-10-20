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20 октября, 2022
 
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"Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми". В сети обсуждают концерт Тины Кароль в Торонто

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Тина Кароль: Чрезвычайно благодарна каждому взгляду, прикосновению&hellip; До встречи!
Тина Кароль: Чрезвычайно благодарна каждому взгляду, прикосновению… До встречи!
Фото: Тина Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль в Instagram 19 октября опубликовала подборку снимков, сделанных на концерте в поддержку Украины в Торонто (Канада).

"Чрезвычайно благодарна каждому взгляду, прикосновению… До встречи!" – написала она. 

"Тина, зачем вы такая шикарная. Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми", – прокомментировала подписчица mara_daram.

"Благодарим за чувственное выступление в Торонто!" – написала marinkathesun.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Концерт Тины Кароль в Торонто состоялся 16 октября.

После нападения РФ на Украину певица уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

Теги: Россия, Украина, Канада, война, концерт, война России против Украины, Тина Кароль, певица
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