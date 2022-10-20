"Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми". В сети обсуждают концерт Тины Кароль в Торонто

"Чрезвычайно благодарна каждому взгляду, прикосновению… До встречи!" – написала она.
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"Тина, зачем вы такая шикарная. Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми", – прокомментировала подписчица mara_daram.
"Благодарим за чувственное выступление в Торонто!" – написала marinkathesun.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Концерт Тины Кароль в Торонто состоялся 16 октября.
После нападения РФ на Украину певица уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.