Обгоревшая при пожаре Хлебникова заявила, что выписывается из больницы, но домой вернуться не может

"Сегодня мой лечащий врач позволил выписаться. Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу у друзей", – заявила она.

Контекст:

Вечером 18 ноября Хлебникова, в квартире которой произошел пожар, была госпитализирована в тяжелом состоянии в одну из московских больниц. Первое время артистка находилась в коме.

Российские СМИ писали, что Хлебникова не сможет в ближайшее несколько лет вернуться к концертной деятельности, так как ей предстоят операции по восстановлению кожного покрова на лице.

В начале декабря певицу перевели из реанимации в палату.

Российский певец Шура в конце 2021 года заявил, что причиной пожара в квартире Хлебниковой стал ее алкоголизм.

10 января 2022 года российский шоумен Андрей Малахов заявил, что в сгоревшей квартире певицы нужно сделать ремонт, и объявил сбор средств среди ее поклонников. Пользователи сети раскритиковали шоумена за эту инициативу, призвав его лично помочь артистке.