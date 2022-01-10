Бульвар Шоубиз
 
10 января, 2022
 
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"Совсем обнаглели", "Не позорьтесь". Малахов возмутил сети призывом скинуться на ремонт в сгоревшей квартире Хлебниковой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хлебникову госпитализировали в середине ноября, а в начале декабря перевели из реанимации в палату
Хлебникову госпитализировали в середине ноября, а в начале декабря перевели из реанимации в палату
Фото: marina_hlebnikova_official / Instagram

Российский ведущий Андрей Малахов записал видеообращение, адресованное друзьям и поклонникам пострадавшей во время пожара в своей московской квартире певицы Марины Хлебниковой. В ролике он объявил о сборе денег для ремонта в квартире артистки. Видео опубликовано 10 января на странице Хлебниковой в Instagram.

"Давайте вместе поможем сделать ремонт в ее квартире, которая сгорела", – обратился к поклонникам артистки ведущий.

"Малахов, позор вам, просите у нищеты: "Скиньтесь". Артисты, певцы – хвалитесь, выкладываете гулянки, как отдыхаете по несколько раз. Крутой, Киркоров, Басков, Галкин, Малахов и еще многие, помогите, не позорьтесь", – написали пользователи сети.

"Шоу-бизнес обнищал? Просите у рабочего класса, совсем обнаглели", – прокомментировали публикацию подписчики.

Контекст:

Пожар в квартире Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Артистка была госпитализирована в тяжелом состоянии. 19 ноября стало известно, что певица находится в коме.

27 ноября российские СМИ сообщили, что Хлебникова не сможет в ближайшее несколько лет вернуться к концертной деятельности, так как ей предстоят операции по восстановлению кожного покрова на лице. 

В начале декабря певицу перевели из реанимации в палату.

Российский певец Шура в конце 2021 года заявил, что причиной пожара в квартире Хлебниковой стал ее алкоголизм. По его словам, задолго до пожара он всех в шоу-бизнесе предупреждал, что "Хлебникову надо спасать", но в ответ нарывался на критику. "Я первый, кто открыл свой рот по поводу нее, что бабу спасать надо! И к чему это привело? Меня обосрала вся наша эстрада, все корреспонденты, что я гоню. Да у меня самого рыльце в пушку, я сам такой же алкаш", – рассказал Шура.

Теги: пожар, Андрей Малахов, певица, Шура, Марина Хлебникова
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