"Совсем обнаглели", "Не позорьтесь". Малахов возмутил сети призывом скинуться на ремонт в сгоревшей квартире Хлебниковой

"Давайте вместе поможем сделать ремонт в ее квартире, которая сгорела", – обратился к поклонникам артистки ведущий.

"Малахов, позор вам, просите у нищеты: "Скиньтесь". Артисты, певцы – хвалитесь, выкладываете гулянки, как отдыхаете по несколько раз. Крутой, Киркоров, Басков, Галкин, Малахов и еще многие, помогите, не позорьтесь", – написали пользователи сети.

"Шоу-бизнес обнищал? Просите у рабочего класса, совсем обнаглели", – прокомментировали публикацию подписчики.

Контекст:

Пожар в квартире Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Артистка была госпитализирована в тяжелом состоянии. 19 ноября стало известно, что певица находится в коме.

27 ноября российские СМИ сообщили, что Хлебникова не сможет в ближайшее несколько лет вернуться к концертной деятельности, так как ей предстоят операции по восстановлению кожного покрова на лице.

В начале декабря певицу перевели из реанимации в палату.

Российский певец Шура в конце 2021 года заявил, что причиной пожара в квартире Хлебниковой стал ее алкоголизм. По его словам, задолго до пожара он всех в шоу-бизнесе предупреждал, что "Хлебникову надо спасать", но в ответ нарывался на критику. "Я первый, кто открыл свой рот по поводу нее, что бабу спасать надо! И к чему это привело? Меня обосрала вся наша эстрада, все корреспонденты, что я гоню. Да у меня самого рыльце в пушку, я сам такой же алкаш", – рассказал Шура.