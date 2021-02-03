Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2021
 
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Обнародованы фрагменты песен, одну из которых Go-A споют на "Евровидении 2021". Аудио

Украинская группа Gо-A, которая будет представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение 2021", предоставила на рассмотрение жюри три композиции – "Шум", "Рано" и "Церковка".

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Go-A в 2020 году стали победителями нацотбора "Евровидение 2020"
Go-A в 2020 году стали победителями нацотбора "Евровидение 2020"
Фото: Go-A Band / Facebook

На официальной странице организаторов национального отбора "Евровидение 2021" в Instagram 3 февраля обнародованы фрагменты трех песен украинской группы Gо-A, одну из которых жюри выбрало для исполнения на международном песенном конкурсе в Роттердаме (Нидерланды).

Первой в публикации размещена песня "Шум", презентация которой состоялась 22 января. Следом идет песня "Рано", а после нее – композиция "Церковка".

"Три песни группы Go-A, которые участвовали в [национальном] отборе на "Евровидение-2021". Жюри уже сделало свой выбор, а какую выбрали бы вы? Завтра узнаем решение жюри", – говорится в публикации.

2 февраля 2020 года группа Gо-A стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020" – за свое выступление с песней "Соловей" коллектив получил максимальное количество баллов как от судей, так и от зрителей.

18 марта организаторы "Евровидения 2020", проведение которого было запланировано на 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды), объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая.

Участие в "Евровидении 2021" примут представители 41 страны. Украину представляют победители прошлогоднего нацотбора.

29 января 2021 года на официальной странице организаторов нацотбора в Facebook появилась информация о том, что коллектив должен предоставить на рассмотрение жюри, в состав которого вошли певица Джамала, солист группы The Maneken Евгений Филатов, продюсер Руслан Квинта, а также представители НОТУ Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, не менее двух песен. 

1 февраля жюри сообщило, что сделало свой выбор.

Теги: Евровидение, Украина, Нидерланды, конкурс, песня, Go-A, Евровидение 2021
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