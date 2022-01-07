"Очень похожи с братом", "Мама не изменилась". Вакарчук показал маму и родного брата

"Христос родился! Светлого Рождества всем! С мамой и братом Олегом дома во Львове", – написал он.

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"С Рождеством Христовым! Очень похожи с братом", – прокомментировала подписчица vodo_le_eva.

"Мама не изменилась. А вот Ольчик с седой бородой – это вызов. Поздравляю! Прославляем его!" – написала trubickaja.

Контекст:

Вакарчук родился в Мукачево (Закарпатская область) 14 мая 1975 года. В 1994 году он присоединился к коллективу "Клан тиші", заменив Андрея Голяка. 12 октября 1994 года группа стала называться "Океан Ельзи", а Вакарчук стал лидером музыкального коллектива.

Музыкант дважды избирался народным депутатом Украины (в 2007-м и 2019 годах) и оба раза досрочно сложил полномочия.

2 июня 2021 года Вакарчук заявил, что расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой после 20 лет семейной жизни.

25 августа стало известно, что в мае у артиста родился сын. Родители назвали ребенка Иваном – в честь отца артиста. СМИ писали, что матерью ребенка является 39-летняя Евгения Яцута – совладелица компании Radioaktivefilm.

Мама Святослава Вакарчука работала преподавательницей физики, она доцент Львовской национальной академии ветеринарной медицины имени Гжицкого. Отец музыканта – Иван Вакарчук (1947—2020) – бывший министр образования и науки Украины (2007—2010), ректор Львовского университета (1990—2007, 2010—2013). Он умер в 2020 году.

Брат фронтмена группы "Океан Ельзи" Олег Вакарчук (1980) работает в банке.