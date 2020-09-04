Бульвар Шоубиз
 
04 сентября, 2020
 
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Оглашены результаты вскрытия Легкоступовой

Дочь умершей российской певицы Валентины Легкоступовой Анетта Брил назвала причину смерти своей матери.

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Легкоступова умерла на 55-м году жизни
Легкоступова умерла на 55-м году жизни
Фото: legkostupovavalentina / Instagram

Российская певица Валентина Легкоступова скончалась вследствие закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. Об этом в эфире программы "Пусть говорят" на "Первом канале" рассказала дочь певицы Анетта Брил.

О причине смерти матери она узнала из результатов вскрытия.

"Вскрытие показало, что причина смерти – закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени", – сказала Брил.

Легкоступова умерла на 55-м году жизни 14 августа. Певица была найдена в квартире с пробитой головой и синяками на теле, а рядом с ней находился ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов. По словам супруга певицы, она упала в ванной и ударилась головой.

Сын Валентины Легкоступовой Матвей Григорьев рассказал сотрудникам полиции, что ее муж, Фирсов, замешан в получении певицей травмы головы.

Теги: смерть, травма, певица, травмы, Валентина Легкоступова, вскрытие
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