Оглашены результаты вскрытия Легкоступовой

Дочь умершей российской певицы Валентины Легкоступовой Анетта Брил назвала причину смерти своей матери.

Легкоступова умерла на 55-м году жизни Фото: legkostupovavalentina / Instagram

Российская певица Валентина Легкоступова скончалась вследствие закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. Об этом в эфире программы "Пусть говорят" на "Первом канале" рассказала дочь певицы Анетта Брил.

О причине смерти матери она узнала из результатов вскрытия.

"Вскрытие показало, что причина смерти – закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени", – сказала Брил.

Легкоступова умерла на 55-м году жизни 14 августа. Певица была найдена в квартире с пробитой головой и синяками на теле, а рядом с ней находился ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов. По словам супруга певицы, она упала в ванной и ударилась головой.

Сын Валентины Легкоступовой Матвей Григорьев рассказал сотрудникам полиции, что ее муж, Фирсов, замешан в получении певицей травмы головы.