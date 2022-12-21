"Он боится, он слабый, не вижу смысла в присутствии на фронте таких людей". Alyosha высказалась об артистах, которые покинули Украину

"Как ты относишься к известным мужчинам, которые выехали и не возвращаются? Я вижу, что в сети сейчас очень сильно хейтят того же [украинского хореографа] Влада Яму", – спросила у певицы журналистка.

По словам Alyosha, каждый оценивает сам себя саомстоятельно.

"Если человек себя оценивает, что он не сможет держать оружие, не сможет убить, не сможет ничем помочь, а сможет только умереть, – это логично. То есть на него не надо каску, рацию – все равно он там пользы не принесет, если он действительно не умеет и не может. Он просто боится, он слабый, тогда я не вижу смысла в присутствии на фронте таких людей, – сказала артистка. – Человек должен делать осознанный выбор, для чего он идет. И он переступает через свой страх, а есть те, кто не может. И это действительно те люди, которые нужны на фронте. И это действительно герои, которые переступают через свой страх. А есть те, кто не может".



