Бульвар Шоубиз
 
21 декабря, 2022
 
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"Он боится, он слабый, не вижу смысла в присутствии на фронте таких людей". Alyosha высказалась об артистах, которые покинули Украину

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Alyosha: Человек должен делать осознанный выбор, для чего он идет
Alyosha: Человек должен делать осознанный выбор, для чего он идет
Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha в интервью, которое 16 декабря вышло на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк, высказалась об известных украинских артистах, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину уехали за границу.

"Как ты относишься к известным мужчинам, которые выехали и не возвращаются? Я вижу, что в сети сейчас очень сильно хейтят того же [украинского хореографа] Влада Яму", – спросила у певицы журналистка.

По словам Alyosha, каждый оценивает сам себя саомстоятельно.

"Если человек себя оценивает, что он не сможет держать оружие, не сможет убить, не сможет ничем помочь, а сможет только умереть, – это логично. То есть на него не надо каску, рацию  – все равно он там пользы не принесет, если он действительно не умеет и не может. Он просто боится, он слабый, тогда я не вижу смысла в присутствии на фронте таких людей,  – сказала артистка.  – Человек должен делать осознанный выбор, для чего он идет. И он переступает через свой страх, а есть те, кто не может. И это действительно те  люди, которые нужны на фронте. И это действительно герои, которые переступают через свой страх. А есть те, кто не может". 


Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2022 года.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

Теги: война России против Украины, Alyosha, Влад Яма
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