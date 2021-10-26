Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2021
 
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Организаторы M1 Music Awards перенесли церемонию вручения премии на 2022 год

M1 Music Awards ежегодная музыкальная премия, основанная телеканалом М1 в 2015 году
M1 Music Awards – ежегодная музыкальная премия, основанная телеканалом М1 в 2015 году
Фото: depositphotos.com

Церемония вручения украинской премии M1 Music Awards переносится на 28 апреля 2022 года. Об этом 26 октября сообщили организаторы проекта на своей странице в Instagram.

"M1 Music Awards уже давно означает не только награждение любимых исполнителей по версии телеканала М1. Это фантастическое музыкальное шоу, аналогов которому в Украине нет. Но, к сожалению, ситуация с очередной волной COVID-19 ухудшается", – говорится в публикации.

В связи с этим организаторы приняли решение не проводить церемонию в онлайн-формате, а перенести ее на апрель следующего года.

"А 27 декабря станут известны номинанты премии. Пятерки претендентов на статуэтки в каждой категории будут выбраны по итогам 2020 и 2021 годов", – отмечается в посте.

Контекст:

M1 Music Awards – ежегодная музыкальная премия, основанная телеканалом М1 в 2015 году.

Премия направлена на определение выдающихся достижений в музыкальной индустрии и признание личного вклада в развитие украинского шоу-бизнеса. Победители премии определяются по количеству просмотров клипов на телеканале, а также по оценкам редакции канала.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейЗа время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19, умерло почти 65 тыс. пациентов

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С 15 октября в "красной" зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в "красную" зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября в "красную" зону вошла Сумская область. Также с 26 октября в "красную" зону войдут Ровенская и Николаевская области

Теги: M1 Music Awards, пандемия, коронавирус
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