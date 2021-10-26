Организаторы M1 Music Awards перенесли церемонию вручения премии на 2022 год

"M1 Music Awards уже давно означает не только награждение любимых исполнителей по версии телеканала М1. Это фантастическое музыкальное шоу, аналогов которому в Украине нет. Но, к сожалению, ситуация с очередной волной COVID-19 ухудшается", – говорится в публикации.
В связи с этим организаторы приняли решение не проводить церемонию в онлайн-формате, а перенести ее на апрель следующего года.
"А 27 декабря станут известны номинанты премии. Пятерки претендентов на статуэтки в каждой категории будут выбраны по итогам 2020 и 2021 годов", – отмечается в посте.
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M1 Music Awards – ежегодная музыкальная премия, основанная телеканалом М1 в 2015 году.
Премия направлена на определение выдающихся достижений в музыкальной индустрии и признание личного вклада в развитие украинского шоу-бизнеса. Победители премии определяются по количеству просмотров клипов на телеканале, а также по оценкам редакции канала.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19, умерло почти 65 тыс. пациентов.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Госкомиссия по вопросам ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
С 15 октября в "красной" зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в "красную" зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября в "красную" зону вошла Сумская область. Также с 26 октября в "красную" зону войдут Ровенская и Николаевская области.