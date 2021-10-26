Организаторы M1 Music Awards перенесли церемонию вручения премии на 2022 год

"M1 Music Awards уже давно означает не только награждение любимых исполнителей по версии телеканала М1. Это фантастическое музыкальное шоу, аналогов которому в Украине нет. Но, к сожалению, ситуация с очередной волной COVID-19 ухудшается", – говорится в публикации.

В связи с этим организаторы приняли решение не проводить церемонию в онлайн-формате, а перенести ее на апрель следующего года.

"А 27 декабря станут известны номинанты премии. Пятерки претендентов на статуэтки в каждой категории будут выбраны по итогам 2020 и 2021 годов", – отмечается в посте.