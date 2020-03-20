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20 марта, 2020
 
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Остапчук показал архивное видео с новорожденным сыном

Украинский телеведущий, экс-участник "Танцев со звездами" на "1+1" Владимир Остапчук по случаю трехлетия сына показал видео и фото с ним, снятые в разные годы.

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Остапчук: Дорогой сын. Я обещаю тебе, что мы с мамой сделаем все, чтобы твоя жизнь была счастливой и веселой
Остапчук: Дорогой сын. Я обещаю тебе, что мы с мамой сделаем все, чтобы твоя жизнь была счастливой и веселой
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский телеведущий, экс-участник "Танцев со звездами" на "1+1" Владимир Остапчук, находящийся в процессе развода с Еленой Войченко, обнародовал в Instagram видео и фото со своим сыном Эваном Александром.

"Дорогой сын. Ты беззаботный, розовощекий и сладкий малыш. И я обещаю тебе, что мы с мамой сделаем все, чтобы твоя жизнь была счастливой и веселой, как твой смех. Люблю", – написал он 19 марта.

Жена Остапчука заявила, что причиной развода стали его изменыВ официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.

У пары двое детей: трехлетний сын Эван Александр и пятилетняя дочь Эмилия.

Теги: Владимир Остапчук
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