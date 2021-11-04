"Ожила девка", "Ух ты ж вау!" Певица МакSим встала на руки и раздвинула ноги над головой

"Средство от дури в голове", – подписала она публикацию.

На снимках певица позировала в дверном проеме в черных лосинах и белой майке, завязанной в узел на животе.

"Крутой способ", – отметил igosadchiy.

"Ух ты ж вау!" – оставила свой коммент maksimxamore.

"Ожила девка", – подписала фото anastasiya_serkanova_.

"Мать, выздоравливай, дистрофия – это плохо", – подчеркнул фолловер konikov7335.

Контекст:

МакSим родилась 10 июня 1983 года в Казани. Она стала широко известной в 2006 году после выхода альбома "Трудный возраст".

16 июня 2021 года Абросимова в своем Instagram сообщила, что попала в больницу с пневмонией. У нее было поражено 40% легких. Артистка несколько раз сдавала тест на коронавирус, и каждый раз он был отрицательный.

19 июня стало известно, что певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 30 июня СМИ сообщили, что певицу перевели с аппарата искусственной вентиляции легких на ЭКМО. Метод ЭКМО применяется при лечении крайне тяжелых случаев пневмонии. 10 июля представитель артистки говорил, что МакSим стало лучше, но ситуация все еще стабильно тяжелая.

26 июля стало известно, что МакSим вышла из комы. 13 августа появилась информация, что МакSим выписалась из больницы.