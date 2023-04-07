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07 апреля, 2023
 
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Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото

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Вышиванки для The Beatles привезли из Украины
Вышиванки для The Beatles привезли из Украины
Фото: ЕРА

Памятник британской группе The Beatles в Ливерпуле, участниками которой были Пол Маккартни, Джордж Харрисон, Ринго Старр и Джон Леннон, украсили украинскими вышиванками для съемок видео, которое покажут во время проведения "Евровидения 2023". Об этом 6 апреля сообщается на странице BBC Eurovision в Twitter.

"Знаменитая статуя была украшена традиционными украинскими вышиванками, которые были привезены из Украины, для специальных съемок BBC",  говорится в описании. 

Контекст:

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Украину будет представлять группа Тvorchi с песней Heart of Steel.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.

Ведущими шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, ирландский комик и постоянный комментатор "Евровидения" Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алеша Диксон.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ливерпуль, The Beatles, Евровидение 2023
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