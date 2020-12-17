Педан рассказал, почему не голосовал за Притулу на выборах мэра Киева

По словам украинского ведущего Александра Педана, после подведения итогов выборов столичного мэра, которые состоялись осенью 2020 года, он "немножко" поддержал друга и коллегу Сергея Притулу, занявшего третье место.

Украинский блогер и ведущий Александр Педан, в эфире передачи "33 за 3" , которая вышла 17 декабря на канале ICTV, отвечая на вопрос, голосовал ли за своего друга и коллегу Сергея Притулу, который осенью 2020 года баллотировался на пост мэра Киева, сообщил, что не ходил на выборы.

По словам Педана, при этом он поддержал коллегу морально.

"И до [выборов], и после – немножко", – сказал он.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88% (в Киеве – 34,42%).

6 ноября в территориальной избирательной комиссии сообщили, что выборы мэра Киева в первом туре выиграл действующий городской голова Виталий Кличко. Притула занял третье место.

С 2008 года по май 2011-го Педан и Притула были ведущими утренней развлекательной программы "Подъем", которая выходила на "Новом канале" с 17 июня 1999 года по 27 июня 2014-го. Вместе с ним программу вела их коллега Ольга Фреймут.