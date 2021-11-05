"Платье подчеркивает свисающую грудь", "Еще шампусика не хряпнула, ноги вместе еще". Волочкова снялась в ультрамини

"Прекрасное начало дня и продолжение отдыха", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Жуткие босоножки, платье тоже!" – прокомментировала подписчица tanya_zern.

"Уже лучше! Хоть стоишь. Платье подчеркивает свисающую грудь. При таком росте платформа не нужна!" – отметила nadja.lnck.

"Что-то глаза припухшие. Плакала?" – спросил rostislav.matveev.

"Настя! Ты свежа и красива, как розовый бутон!" – заявил etilfa.

"Ну хоть не раскорячилась", – заметила o.k_4506900.

"Еще шампусика не хряпнула, ноги вместе еще", – добавила она же.