"По глазам видно – скучает". Автор студии "Квартал 95" показал то самое селфи, из-за которого Зинченко приревновал жену к Зеленскому

"То самое селфи с Зеленским на праздновании "30-летия Украинской ассоциации футбола", – написал он, вероятно, подразумевая обстоятельства, при которых было сделано это селфи.

Тогда один из ведущих обратился к президенту с просьбой о совместном снимке якобы от имени супруга Влады Седан, украинского футболистка Александра Зинченко.

"Зинченко написал жене: "Без фотки с президентом не возвращаться". Поэтому..." – заявил ведущий президенту.

"Есть шанс не возвращаться", – пошутил в ответ Зеленский, а затем добавил, что эта фраза – "последствия старой профессии".

Зинченко, который смотрел трансляцию церемонии дома, возмутился репликой Зеленского, потребовав вернуть супругу домой.

"По глазам Владимира видно – он скучает по "Кварталу" и друзьям. Сейчас же видятся они нечасто. Трогательное фото", – отреагировали на снимок фолловеры Гагарина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем "Гагарін" Михаи * ліченко (@artem_gagarin_)