"По глазам видно – скучает". Автор студии "Квартал 95" показал то самое селфи, из-за которого Зинченко приревновал жену к Зеленскому

"То самое селфи с Зеленским на праздновании "30-летия Украинской ассоциации футбола", – написал он, вероятно, подразумевая обстоятельства, при которых было сделано это селфи.
Тогда один из ведущих обратился к президенту с просьбой о совместном снимке якобы от имени супруга Влады Седан, украинского футболистка Александра Зинченко.
"Зинченко написал жене: "Без фотки с президентом не возвращаться". Поэтому..." – заявил ведущий президенту.
"Есть шанс не возвращаться", – пошутил в ответ Зеленский, а затем добавил, что эта фраза – "последствия старой профессии".
Зинченко, который смотрел трансляцию церемонии дома, возмутился репликой Зеленского, потребовав вернуть супругу домой.
"По глазам Владимира видно – он скучает по "Кварталу" и друзьям. Сейчас же видятся они нечасто. Трогательное фото", – отреагировали на снимок фолловеры Гагарина.
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Зинченко и Влада Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу они сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой
Праздничная церемония, посвященная 30-летию Украинской ассоциации футбола, проходила в Национальной опере 9 декабря.