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14 декабря, 2021
 
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"По глазам видно – скучает". Автор студии "Квартал 95" показал то самое селфи, из-за которого Зинченко приревновал жену к Зеленскому

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Жена Зинченко Влада Седан вела церемонию, посвященную 30-летию Украинской ассоциации футбола
Жена Зинченко Влада Седан вела церемонию, посвященную 30-летию Украинской ассоциации футбола
Фото: v.lada_sedan / Instagram

Украинский шоумен, автор студии "Квартал 95" Артем Гагарин, который был соведущим праздничной церемонии, посвященной 30-летию Украинской ассоциации футбола, 12 декабря разместил в Instagram селфи, на котором запечатлен на сцене мероприятия с президентом Украины Владимиром Зеленским и своими коллегами – ведущими Владой Седан и Тимуром Мирошниченко.

"То самое селфи с Зеленским на праздновании "30-летия Украинской ассоциации футбола", – написал он, вероятно, подразумевая обстоятельства, при которых было сделано это селфи.

Тогда один из ведущих обратился к президенту с просьбой о совместном снимке якобы от имени супруга Влады Седан, украинского футболистка Александра Зинченко. 

"Зинченко написал жене: "Без фотки с президентом не возвращаться". Поэтому..." – заявил ведущий президенту.

"Есть шанс не возвращаться", – пошутил в ответ Зеленский, а затем добавил, что эта фраза – "последствия старой профессии".

Зинченко, который смотрел трансляцию церемонии дома, возмутился репликой Зеленского, потребовав вернуть супругу домой. 

"По глазам Владимира видно – он скучает по "Кварталу" и друзьям. Сейчас же видятся они нечасто. Трогательное фото", – отреагировали на снимок фолловеры Гагарина.

Контекст:

Зинченко и Влада Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу они сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой

Праздничная церемония, посвященная 30-летию Украинской ассоциации футбола, проходила в Национальной опере 9 декабря. 

Теги: Александр Зинченко, Владимир Зеленский, селфи, фотосессия, Влада Седан
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