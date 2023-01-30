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30 января, 2023
 
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"Пока ждешь, когда закипит вода или нагреется обед". Анита Луценко показала простые упражнения, которые можно делать на кухне. Видео

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Луценко: Не сбрасывай со счетов короткие тренировки
Луценко: Не сбрасывай со счетов короткие тренировки
Фото: anitasporty / Instagram

Украинский фитнес-тренер Анита Луценко 27 января на своем канале в YouTube разместила видео, в котором показала, какие упражнения можно выполнять на кухне.

Комплекс состоит из лимфодренажного упражнения, упражнений для рук, спины, ног и интимных мышц.

"Пока ждешь, когда закипит вода или нагреется обед в микроволновке, делай эти элементарные, но отличные упражнения. Даже две минуты в день на тренировку – лучше, чем ничего. Размять ноги, расправить спину и разогнать лимфу можно за считанные минуты, поэтому не сбрасывай со счетов короткие тренировки", –  призвала тренер.

ВИДЕО
Видео: Аніта Луценко / YouTube
Контекст:

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Луценко вместе с дочерью переехала в Великобританию.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: спорт, Анита Луценко, тренер
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