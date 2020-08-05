Пономарев рассказал об отношениях с детьми и бывшими женами

По словам 46-летнего украинского артиста Александра Пономарева, он пытался поддерживать отношения после развода со своими бывшими женами – Аленой Мозговой и Викторией Мартынюк.

46-летний украинский певец Александр Пономарев в интервью передаче "Утро с Украиной" на канале "Украина" заявил, что не общается со второй женой и матерью своего сына Александра Викторией Мартынюк. Запись интервью опубликована на странице передачи в Facebook.

По словам музыканта, общение с первой супругой, продюсером Аленой Мозговой, происходит время от времени. Пономарев признался, что иногда экс-жена удаляет его из списка друзей в Facebook.

"Я, если честно, пытался поддерживать отношения, но они не очень этого хотят", – заявил он.

По словам артиста, он относится к этому спокойно.

"Я с ними жил. Они обе – мамы моих детей, я отношусь к ним с уважением", – резюмировал Пономарев.

Артист рассказал, что его дочь Евгения от первого брака сейчас работает в Португалии, а сын, рожденный во втором браке, проводит с ним один месяц в году – когда певец находится в отпуске.

Пономарев был женат дважды. В браке с первой супругой Аленой Мозговой артист прожил 10 лет. У пары родилась дочь Евгения.

В 2006 году Пономарев женился на львовянке Виктории Мартынюк – спустя год у супругов родился сын Александр. Второй брак артиста распался в 2010 году.