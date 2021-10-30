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30 октября, 2021
 
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"Поправилась на 35 кг за беременность". Блогер Юлия Леус рассказала, как худела после родов

Леус: Беременность была у меня тяжелая, а последний месяц вообще постельный режим
Леус: Беременность была у меня тяжелая, а последний месяц – вообще постельный режим
Фото: yla__yla / Instagram

Бывшая супруга украинского ведущего Андрея Джеджулы, блогер Юлия Леус 29 октября в Instagram рассказала о том, как худела после беременности.

"Поправилась я на 35 кг за беременность, она была у меня тяжелая, а последний месяц – вообще постельный режим, до туалета с трудом доходила. Вышла из роддома –  минус 7 кг. Остальной вес держался долго и уходило в месяц только 2–3 кг. Когда Аделинке было четыре месяца, я заболела на COVID, у меня пропало молоко и за две недели ушло 8 кг, и конечно же, стресс дал о себе знать – и после этого стало заметно уходить", – рассказывает она.

По словам Леус, самый лучший результат дали занятия спортом.

"Начала заниматься сначала дома, каждое утро пресс, начинала 100 раз и каждый день увеличивала, уже 240. Потом пошла на тренировки, три раза в неделю силовых тренировок хватает с головой. Конечно же, не забываем и о питании, меня это, конечно, не касается, мое питание желает лучшего, бывает, только вечером вспоминаю, что не поела сегодня. Я очень редко ем сладкое, я любительница соленого", – отметила блогер.

Леус подчеркнула, что ограничение в сладком, мучном и жареном плюс тренировки хотя бы три раза в неделю дадут колоссальный результат.

Контекст:

В конце 2020-го Леус сделала заявление из больницы, сообщив, что находится под капельницами, так как ее беременность оказалась под угрозой прерывания. 25 февраля 2021 года она родила девочку от тогдашнего супруга Джеджулы. 

Накануне родов Леус сообщила, что хочет развестись с Джеджулой, но вернется к этому вопросу после того, как родит дочь.

26 июня 2021 года жена ведущего заявила, что заразилась коронавирусом, и обвинила в этом Джеджулу. 29 июня Леус рассказала, что Джеджула после того, как она на два дня съехала из их квартиры, обращался в полицию с заявлением о пропаже ее и их четырехмесячной дочери.

В июле Леус дала интервью YouTube-каналу "Олицкая", в котором обвинила Джеджулу в домашнем насилии – она заявила, что муж поднимал на нее руку, а также якобы подсыпал ей в чай наркотики.

Теги: беременность, похудение, Юлия Леус
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