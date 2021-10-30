"Поправилась на 35 кг за беременность". Блогер Юлия Леус рассказала, как худела после родов

"Поправилась я на 35 кг за беременность, она была у меня тяжелая, а последний месяц – вообще постельный режим, до туалета с трудом доходила. Вышла из роддома – минус 7 кг. Остальной вес держался долго и уходило в месяц только 2–3 кг. Когда Аделинке было четыре месяца, я заболела на COVID, у меня пропало молоко и за две недели ушло 8 кг, и конечно же, стресс дал о себе знать – и после этого стало заметно уходить", – рассказывает она.

По словам Леус, самый лучший результат дали занятия спортом.

"Начала заниматься сначала дома, каждое утро пресс, начинала 100 раз и каждый день увеличивала, уже 240. Потом пошла на тренировки, три раза в неделю силовых тренировок хватает с головой. Конечно же, не забываем и о питании, меня это, конечно, не касается, мое питание желает лучшего, бывает, только вечером вспоминаю, что не поела сегодня. Я очень редко ем сладкое, я любительница соленого", – отметила блогер.

Леус подчеркнула, что ограничение в сладком, мучном и жареном плюс тренировки хотя бы три раза в неделю дадут колоссальный результат.