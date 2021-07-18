Юлия Леус впервые показала лицо дочери

"В свой день рождения хочу познакомить вас с Аделиночкой. Она – мой подарок, который преподнесла себе сама, свою маленькую копию. Чего еще можно желать в свои 35 годиков. Не буду писать про этот тяжелейший год в моей жизни, я сейчас чувствую себя счастливой, и это самое главное", – отметила она.

Контекст:

Леус и Джеджула поженились в 2017 году. В конце 2020-го супруга ведущего сделала заявление из больницы, сообщив, что находится под капельницами, так как ее беременность оказалась под угрозой прерывания. 25 февраля 2021 года у пары родилась дочь.

В Instagram Stories Леус сообщила, что пережила сильнейший стресс по вине мужа, не уточнив подробности.

Джеджула, комментируя ее заявление, объяснил поведение супруги "изменившимся гормональным фоном" и посоветовал обратиться с заявлением в полицию.

Накануне родов Леус сообщила, что хочет развестись с Джеджулой, но вернется к этому вопросу после того, как родит дочь.

26 июня жена ведущего заявила, что заразилась коронавирусом, и обвинила мужа в том, что он скрывал от нее факт заражения его отца, который проживал вместе с ними, а после был госпитализирован. 29 июня Леус рассказала, что Джеджула после того, как она на два дня съехала из их квартиры, обращался в полицию с заявлением о пропаже ее и их четырехмесячной дочери.