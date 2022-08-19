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19 августа, 2022
 
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Повалий спела на украинском языке песню "Черемшина" в стране-агрессоре России

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Повалий замалчивает войну РФ против Украины
Повалий замалчивает войну РФ против Украины
Фото: tpovaliy_concert / Instagram

Строящая карьеру в РФ и замалчивающая войну против Украины певица Таисия Повалий выступила в рамках тура памяти российского певца Иосифа Кобзона. Видео, снятое на концерте в Кемерово, разместили на ее фан-странице в Instagram.

Повалий исполнила песню "Черемшина" на украинском языке.

Повалий выступила также в Тюмени, Новосибирске, Салаире. Об этом сообщили на странице tpovaliy_concert.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград (почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины") ряда артистов, в числе которых была указана и Повалий.

16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.

9 мая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" показали выступление Повалий перед российскими оккупантами в Кремле.

Теги: Россия, Украина, война, Кремль, пропаганда, Таисия Повалий, концерт, Новосибирск, видео, Тюмень, война России против Украины, певица, Кемерово
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