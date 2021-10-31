Бульвар Шоубиз
 
31 октября, 2021
 
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Преследовавшие Болдуина папарацци забыли имя убитой им оператора, о которой хотели задать вопрос

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Болдуин впервые пообщался с журналистами после смерти оператора на съемках
Болдуин впервые пообщался с журналистами после смерти оператора на съемках
Фото: EPA

Журналисты агентства Backgrid, которые преследовали автомобиль голливудского актера Алека Болдуина, в разговоре с ним забыли имя оператора Галина Хатчинс. Видео разговора актера с журналистами опубликовал 30 октября таблоид TMZ.

Журналисты пытались спросить Болдуина, встречался ли он с семьей погибшей Хатчинс, однако не могли вспомнить ее имя. В разговор вмешалась супруга Болдуина Хилария, которая снимала все происходящее на камеру. 

"Ее звали Галина. Если вы тратите столько времени, чтобы преследовать нас, то должны знать ее имя", – возмутилась она.

Контекст:

21 октября стало известно, что во время съемок вестерна "Ржавчина" с Алеком Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Она родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза, он в больнице. Съемки фильма приостановлены.

Инцидент произошел во время съемок одной из сцен фильма. Болдуину передали оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Однако в нем оказались боевые патроны.

После инцидента Болдуин в Twitter заявлял, что шокирован трагическим происшествием и полностью сотрудничаем с полицией в расследовании этого дела

Во время обыска съемочной площадки там нашли 500 патронов – смесь холостых, муляжей и предположительно боевых патронов, рассказал шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза, пишет The Associated Press.

Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и его охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

Теги: США, кино, смерть, убийство, фильм, Алек Болдуин
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