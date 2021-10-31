Преследовавшие Болдуина папарацци забыли имя убитой им оператора, о которой хотели задать вопрос

Журналисты пытались спросить Болдуина, встречался ли он с семьей погибшей Хатчинс, однако не могли вспомнить ее имя. В разговор вмешалась супруга Болдуина Хилария, которая снимала все происходящее на камеру.

"Ее звали Галина. Если вы тратите столько времени, чтобы преследовать нас, то должны знать ее имя", – возмутилась она.