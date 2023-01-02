Пугачева, которая покинула РФ, в желто-синем наряде заявила, что чувствует себя теперь счастливой и свободной. Видео

Пугачева: Новый год я встречаю в кругу людей, которые меня понимают, которые имеют совесть, честь, достоинство Фото: allapugacheva_prima / Instagram

Пугачева отметила, что записала ролик накануне встречи Нового года. Для съемки певица выбрала желтый полушубок и голубые джинсы. Сидя в кресле на фоне сада, Пугачева заявила, что является свободной.

"В моем понимании счастье – это то, что я сейчас ощущаю. Я свободна, я с семьей вместе. Новый год я встречаю в кругу людей, которые меня понимают, которые имеют совесть, честь, достоинство", – сказала она.

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