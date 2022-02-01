Рецепт булочек с изюмом и оригинальным соусом

"Тесто отягощено желтками, хорошим куском масла и изюмом с орехами", – отметил он.

20 г живых дрожжей нужно развести в 120 мл теплого молока с 20 г сахара. Отдельно смешать 400 г муки, 100 г растопленного масла, два желтка,40 г сахара, мускатный орех и влить туда молоко с дрожжами.

Вымесить тесто, накрыть и оставить его в тепле на час. Добавить в тесто 50 г изюма или клюквы, 50 г грецких орехов и руками замесить рыхлое взошедшее тесто.

"Соединяетесь с моментом, погружаетесь в дышащее тесто и чувствуете наслаждение. Затем делите тесто на порции, раскатываете в полоски, скручиваете и перекладываете в формы. Смазываете яйцом и печете при 180 ºС 20–25 минут", – написал Клопотенко.

Он отметил, что булочки можно пропитать сабайоном. Его рецепт кулинар опубликовал на своем сайте.

Ингредиенты: два яичных желтка, 40 г + 2 ст. л. сахара, 40 мл игристого вина и четверть апельсина.

В сотейник налить воду и поставить на огонь, сверху разогреть миску. Отдельно смешать желтки с сахаром, перелить в миску на паровой бане и активно перемешать венчиком до появления однородной пены. Добавить вино, перемешать. В небольшой кастрюльке разогреть воду, добавить сахар и апельсиновую цедру. Варить на небольшом огне в течение 10 минут. Достать цедру, порезать тонкими полосками и подать вместе с сабайоном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)