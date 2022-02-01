Рецепт булочек с изюмом и оригинальным соусом

"Тесто отягощено желтками, хорошим куском масла и изюмом с орехами", – отметил он.
20 г живых дрожжей нужно развести в 120 мл теплого молока с 20 г сахара. Отдельно смешать 400 г муки, 100 г растопленного масла, два желтка,40 г сахара, мускатный орех и влить туда молоко с дрожжами.
Вымесить тесто, накрыть и оставить его в тепле на час. Добавить в тесто 50 г изюма или клюквы, 50 г грецких орехов и руками замесить рыхлое взошедшее тесто.
"Соединяетесь с моментом, погружаетесь в дышащее тесто и чувствуете наслаждение. Затем делите тесто на порции, раскатываете в полоски, скручиваете и перекладываете в формы. Смазываете яйцом и печете при 180 ºС 20–25 минут", – написал Клопотенко.
Он отметил, что булочки можно пропитать сабайоном. Его рецепт кулинар опубликовал на своем сайте.
Ингредиенты: два яичных желтка, 40 г + 2 ст. л. сахара, 40 мл игристого вина и четверть апельсина.
В сотейник налить воду и поставить на огонь, сверху разогреть миску. Отдельно смешать желтки с сахаром, перелить в миску на паровой бане и активно перемешать венчиком до появления однородной пены. Добавить вино, перемешать. В небольшой кастрюльке разогреть воду, добавить сахар и апельсиновую цедру. Варить на небольшом огне в течение 10 минут. Достать цедру, порезать тонкими полосками и подать вместе с сабайоном.
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Евгений Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.
Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.
20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.