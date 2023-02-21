Решетник показал своего младшего сына в образе президента США Байдена

"Когда весь день следил за визитом Байдена", – написал он.
На фото сын Решетника запечатлен в образе Байдена. Мальчик надел солнцезащитные очки, как и президент США.
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У Решетника и его жены Кристины трое сыновей: Иван (2013), Дмитрий (2017) и Александр (2020). 5 февраля Решетник показал семейное фото.
"Всегда в Украине и с Украиной в сердце!" – написал он.
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Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. Он является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.
Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.