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21 февраля, 2023
 
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Решетник показал своего младшего сына в образе президента США Байдена

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Решетник: Когда весь день следил за визитом Байдена
Решетник: Когда весь день следил за визитом Байдена
Фото: grisha_reshetnik / Instagram

Украинский телеведущий Григорий Решетник 20 февраля в Instagram разместил коллаж из снимков своего трехлетнего сына Александра и президента США Джо Байдена.

"Когда весь день следил за визитом Байдена", – написал он.

На фото сын Решетника запечатлен в образе Байдена. Мальчик надел солнцезащитные очки, как и президент США.

У Решетника и его жены Кристины трое сыновей: Иван (2013), Дмитрий (2017) и Александр (2020). 5 февраля Решетник показал семейное фото.

"Всегда в Украине и с Украиной в сердце!" – написал он.

Контекст:

Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. Он является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.

Теги: Джо Байден, дети, президент, телеведущий, Григорий Решетник, фото
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