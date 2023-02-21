Решетник показал своего младшего сына в образе президента США Байдена

Решетник: Когда весь день следил за визитом Байдена Фото: grisha_reshetnik / Instagram

"Когда весь день следил за визитом Байдена", – написал он.

На фото сын Решетника запечатлен в образе Байдена. Мальчик надел солнцезащитные очки, как и президент США.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григоріи * Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

У Решетника и его жены Кристины трое сыновей: Иван (2013), Дмитрий (2017) и Александр (2020). 5 февраля Решетник показал семейное фото.

"Всегда в Украине и с Украиной в сердце!" – написал он.