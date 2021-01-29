Ризатдинова задумалась об участии в шоу "Холостячка"

Бронзовая призерка Олимпийских игр, украинская гимнастка Анна Ризатдинова задумалась о своем возможном участии в новом сезоне шоу "Холостячка" на СТБ. Об этом она написала 27 января в Instagram.
"Как показали рейтинги и общественный интерес, проект попал в самое сердце зрительниц. Но тут вопрос: "Реально ли найти свою любовь в окружении камер?" Да, я верю, что это возможно. Но сложно сказать, произошло бы это со мной или нет", – поделилась сомнениями спортсменка.
Она подчеркнула, что ищет человека, для которого "она и дети будут в приоритете".
"Я понимаю, что сейчас сложно такого встретить. У большинства мужчин на первом месте работа, бизнес, друзья, а только потом семья", – заявила Ризатдинова.
Она отметила, что еще не получала приглашение от продюсеров стать главной героиней шоу.
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Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). В 2017 году она стартовала на втором этапе Гран-при по художественной гимнастике в Киеве, но после выступления в многоборье снялась с соревнований, сославшись на давнюю травму.
В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.
"Холостячка" – женская версия шоу "Холостяк" на СТБ. Премьера первого сезона с участием украинской актрисы Ксении Мишиной состоялась в октябре 2020 года. В финале шоу, который состоялся 18 декабря, героиня выбрала сценариста студии "Квартал 95" Александра Эллерта.