Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2022
 
Новости

Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают

Роднянский: Российский режим в очередной раз ошибся в расчетах
Роднянский: Российский режим в очередной раз ошибся в расчетах
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Украинско-российский продюсер Александр Роднянский 9 декабря в Instagram рассказал о том, что на самом деле происходит сейчас в столице страны-агрессора РФ.

"Вчера вечером два знакомых рассказывали мне по телефону про жизнь в Москве. Многих моих друзей таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие их связи. В том числе, и со мной. Кого-то уже уволили с работы. Кому-то угрожают, – написал продюсер. – Все ведут себя крайне осторожно, тщательно выбирают слова, оглядываются по сторонам, понижают голос до шепота, стали боязливы".

Роднянский признался, что и сам не звонит своим друзьям в РФ, "чтобы не создавать им проблем". 

"Недавно написал другу в крайне защищенной сети безобидное сообщение. Он ответил очень теплым аудиопосланием (говорят, их труднее прослушать), в котором был фрагмент для "товарища майора". На всякий случай. Липкий страх опутал Москву", – добавил продюсер.

В своем посте он также упомянул украинские города.

"Бесконечные разговоры про генераторы, инверторы, котельные, обогреватели, батареи. Во многих квартирах запасена вода в ведрах и кастрюлях. К сиренам и предупреждениям по телефону все давно привыкли. Не все даже ходят в убежища, –  написал он. –  В Киеве, и во Львове, и в Харькове я не слышал ни одной нотки сомнения в неизбежности победы". 

Роднянский подчеркнул, что "российский режим в очередной раз ошибся в расчетах".

"Его план состоял в том, чтобы погрузить население украинских городов в темноту и холод, лишить их воли к сопротивлению, подорвать дух и заставить повлиять на собственную власть. Ошиблись. Все получилось наоборот. Погрузили в страх россиян. И объединили украинцев", – резюмировал он.

Контекст:

Роднянский – один из основателей украинского телеканала "1+1". Ранее он был его генеральным директором. В 2002 году покинул этот пост, а в 2008 году продал свои акции американской компании Central European Media Enterprises.

В 2002 году Роднянский переехал в РФ и возглавил телеканал СТС. Спустя два года стал руководителем всего телевизионного холдинга "СТС Медиа". В 2009 году Роднянский покинул холдинг и решил сконцентрироваться на развитии собственных проектов.

Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале, а также были номинированы на премию "Оскар".

В первые дни после нападения РФ на Украину Роднянский осудил российскую агрессию. 20 марта 2022 года продюсер заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

В октябре российский минюст внес Роднянского в реестр "иноагентов".

Теги: Москва, Александр Роднянский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе Тодуров
  "Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров
Дмитрий ГОРДОН
Преподаватель иврита Валерия Ханчас: Если человек хочет жить в Израиле, ему нужно быстро научиться говорить, писать, думать, шутить, даже ругаться на иврите
Преподаватель иврита Валерия Ханчас: Если человек хочет жить в Израиле, ему нужно быстро научиться говорить, писать, думать, шутить, даже ругаться на иврите
Екатерина ДЕМЧЕНКО
  Яценюк: Россия отправляет десятки самолетов в Китай. Думаю, Китай должен ответить, что он в эти самолеты грузит
  Яценюк: Россия отправляет десятки самолетов в Китай. Думаю, Китай должен ответить, что он в эти самолеты грузит
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают
Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают
"Мне главное, чтобы он и Людмила Николаевна были здоровы". Бобул рассказал, где сейчас находится его кум – второй украинский президент Кучма
"Мне главное, чтобы он и Людмила Николаевна были здоровы". Бобул рассказал, где сейчас находится его кум – второй украинский президент Кучма
"Могла съесть несколько шоколадок, употребляла слишком жирную пищу". 28-летняя Кошмал показала, как выглядела раньше. Фото
"Могла съесть несколько шоколадок, употребляла слишком жирную пищу". 28-летняя Кошмал показала, как выглядела раньше. Фото
Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня
Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня
Netflix показала первые три эпизода фильма о принце Гарри и его жене Меган. СМИ пишут, что интервью пары усугубит раскол с королевской семьей
Netflix показала первые три эпизода фильма о принце Гарри и его жене Меган. СМИ пишут, что интервью пары усугубит раскол с королевской семьей
  Grosu после разлуки с бойфрендом из РФ выпустила песню "Самотня зима", в которой спела о происходящем в ее жизни. Видео
  Grosu после разлуки с бойфрендом из РФ выпустила песню "Самотня зима", в которой спела о происходящем в ее жизни. Видео
"Надюха секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
"Надюха – секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
"Пахан собрал подельников, чтобы похвастаться наворованным". Невзоров высказался о Путине
"Пахан собрал подельников, чтобы похвастаться наворованным". Невзоров высказался о Путине
"Не материнство, спецназ". Жена Тигипко рассказала, что значит быть мамой мальчиков
"Не материнство, спецназ". Жена Тигипко рассказала, что значит быть мамой мальчиков
С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото
С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото
"Вы безумные!" Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка сняли ролик об увеличении губ
"Вы безумные!" Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка сняли ролик об увеличении губ
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки
У Юрия Луценко умерла теща
У Юрия Луценко умерла теща
Свитолина показала прогулку с полуторамесячной дочерью в переноске по Монако
Свитолина показала прогулку с полуторамесячной дочерью в переноске по Монако
"Меня зовут Вера. И я украинка". Вера Брежнева, сменившая псевдоним на Vera, расплакалась на сцене
"Меня зовут Вера. И я – украинка". Вера Брежнева, сменившая псевдоним на Vera, расплакалась на сцене
  Украинцы протестовали возле театра Ла Скала, который открыл сезон российской оперой. На показе были президент Италии и глава Еврокомиссии
  Украинцы протестовали возле театра Ла Скала, который открыл сезон российской оперой. На показе были президент Италии и глава Еврокомиссии
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 