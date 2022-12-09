Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают

"Вчера вечером два знакомых рассказывали мне по телефону про жизнь в Москве. Многих моих друзей таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие их связи. В том числе, и со мной. Кого-то уже уволили с работы. Кому-то угрожают, – написал продюсер. – Все ведут себя крайне осторожно, тщательно выбирают слова, оглядываются по сторонам, понижают голос до шепота, стали боязливы".
Роднянский признался, что и сам не звонит своим друзьям в РФ, "чтобы не создавать им проблем".
"Недавно написал другу в крайне защищенной сети безобидное сообщение. Он ответил очень теплым аудиопосланием (говорят, их труднее прослушать), в котором был фрагмент для "товарища майора". На всякий случай. Липкий страх опутал Москву", – добавил продюсер.
В своем посте он также упомянул украинские города.
"Бесконечные разговоры про генераторы, инверторы, котельные, обогреватели, батареи. Во многих квартирах запасена вода в ведрах и кастрюлях. К сиренам и предупреждениям по телефону все давно привыкли. Не все даже ходят в убежища, – написал он. – В Киеве, и во Львове, и в Харькове я не слышал ни одной нотки сомнения в неизбежности победы".
Роднянский подчеркнул, что "российский режим в очередной раз ошибся в расчетах".
"Его план состоял в том, чтобы погрузить население украинских городов в темноту и холод, лишить их воли к сопротивлению, подорвать дух и заставить повлиять на собственную власть. Ошиблись. Все получилось наоборот. Погрузили в страх россиян. И объединили украинцев", – резюмировал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Роднянский – один из основателей украинского телеканала "1+1". Ранее он был его генеральным директором. В 2002 году покинул этот пост, а в 2008 году продал свои акции американской компании Central European Media Enterprises.
В 2002 году Роднянский переехал в РФ и возглавил телеканал СТС. Спустя два года стал руководителем всего телевизионного холдинга "СТС Медиа". В 2009 году Роднянский покинул холдинг и решил сконцентрироваться на развитии собственных проектов.
Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале, а также были номинированы на премию "Оскар".
В первые дни после нападения РФ на Украину Роднянский осудил российскую агрессию. 20 марта 2022 года продюсер заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".
В октябре российский минюст внес Роднянского в реестр "иноагентов".