Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают

"Вчера вечером два знакомых рассказывали мне по телефону про жизнь в Москве. Многих моих друзей таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие их связи. В том числе, и со мной. Кого-то уже уволили с работы. Кому-то угрожают, – написал продюсер. – Все ведут себя крайне осторожно, тщательно выбирают слова, оглядываются по сторонам, понижают голос до шепота, стали боязливы".



Роднянский признался, что и сам не звонит своим друзьям в РФ, "чтобы не создавать им проблем".

"Недавно написал другу в крайне защищенной сети безобидное сообщение. Он ответил очень теплым аудиопосланием (говорят, их труднее прослушать), в котором был фрагмент для "товарища майора". На всякий случай. Липкий страх опутал Москву", – добавил продюсер.

В своем посте он также упомянул украинские города.

"Бесконечные разговоры про генераторы, инверторы, котельные, обогреватели, батареи. Во многих квартирах запасена вода в ведрах и кастрюлях. К сиренам и предупреждениям по телефону все давно привыкли. Не все даже ходят в убежища, – написал он. – В Киеве, и во Львове, и в Харькове я не слышал ни одной нотки сомнения в неизбежности победы".

Роднянский подчеркнул, что "российский режим в очередной раз ошибся в расчетах".

"Его план состоял в том, чтобы погрузить население украинских городов в темноту и холод, лишить их воли к сопротивлению, подорвать дух и заставить повлиять на собственную власть. Ошиблись. Все получилось наоборот. Погрузили в страх россиян. И объединили украинцев", – резюмировал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)