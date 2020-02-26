Роналду принял ванну с детьми

Нападающий итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду показал, как принимает водные процедуры с четырьмя своими детьми.

Нападающий итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду показал в Instagram, как принимает ванну со своими детьми Криштиану-младшим, Аланой Мартиной, Евой и Матео.

"Забавные моменты с моими детьми", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Funny moment with my babies * Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 24 Фев 2020 в 12:01 PST

Осенью 2018 года Криштиану Роналду обручился с моделью Джорджиной Родригес, а, по сообщению издания ABC, в ноябре 2019 года женился на ней.

У пары есть дочь Алана Мартина, которая родилась 12 ноября 2017 года.

У Роналду есть также сын Криштиану-младший (2010), которого родила суррогатная мать, как и близнецов Еву и Матео (2017).