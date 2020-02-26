Роналду принял ванну с детьми

Нападающий итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду показал в Instagram, как принимает ванну со своими детьми Криштиану-младшим, Аланой Мартиной, Евой и Матео.
"Забавные моменты с моими детьми", – написал он.
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Осенью 2018 года Криштиану Роналду обручился с моделью Джорджиной Родригес, а, по сообщению издания ABC, в ноябре 2019 года женился на ней.
У пары есть дочь Алана Мартина, которая родилась 12 ноября 2017 года.
У Роналду есть также сын Криштиану-младший (2010), которого родила суррогатная мать, как и близнецов Еву и Матео (2017).