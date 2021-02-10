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10 февраля, 2021
 
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Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства

Российская актриса Юлию Ауг заявила, что ее коллегам, среди которых актер Максим Виторган и актриса Варвара Шмыкова, угрожают лишением быть в профессии за то, что они публично одобрили протесты в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального.

 
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Ауг: Репрессивная машина работает на страхе и на умолчании
Ауг: Репрессивная машина работает на страхе и на умолчании
Фото: juliaaug / Instagram

Российская актриса Юлия Ауг в ролике, который 9 февраля опубликован на YouTube-канале "Новая газета", заявила, что год назад лишилась роли после того, как в интервью немецкой телерадиокомпании озвучила мысли, которые шли "вразрез с линией и направлением партии и правительства".

"В 2021 году за то, что ты думаешь вразрез с линией и направлением партии и правительства, ты можешь быть уволен, твою страницу могут убрать с сайта театра, к тебе могут прийти люди и пообещать: "Если ты будешь продолжать говорить то, что думаешь, тебя могут уволить, тебя могут снять с главной роли". В 2020 году, примерно в это время, после моего интервью в [немецкой телерадиокомпании] Deutsche Welle  меня за день до начала съемочного периода сняли с главной роли", – заявила она.

Актриса не уточнила название проекта, в котором снималась, но подчеркнула, что сейчас многие ее коллеги пострадали из-за того, что одобрили протесты в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального.

"Сейчас моих коллег, таких как Саша Бортич, Яна Иртеньева, Варя Шмыкова, Максим Виторган, запугивают и пытаются пригрозить лишением быть в профессии. Об этом нельзя молчать и этого нельзя допускать. Потому что репрессивная машина именно так и работает. Репрессивная машина работает на страхе и на умолчании", – сказала она.

8 февраля РИА Новости сообщило, что личная страница Шмыковой на официальном сайте московского Центра имени Мейерхольда, где она служит, временно закрыта. Агентство отмечает, что накануне она призывала в Instagram подписчиков к протестам в поддержку Навального.

ВИДЕО
Видео: Новая газета / YouTube

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, как выяснили специалисты, отравляющим веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток.

После его ареста в России начались массовые акции протеста.  По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

Теги: Россия, кино, Алексей Навальный, протесты, Максим Виторган, актриса, Юлия Ауг, Варваа Шмыкова
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