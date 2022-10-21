"С начинкой можно экспериментировать". Хименес-Браво показал, как готовит вертуту

"Придумал, как можно полюбить шпинат. Скорее забирайте рецепт себе!" – написал он.

Ингредиенты для теста: 500 г муки, 1 ч. л. соли, 175 мл теплой воды, 1 ст. л. подсолнечного масла. Для начинки понадобится 300 г шпината, 50 г лука, 50 г зелени, 100 г творога, 50 г сметаны, соль по вкусу.

Зелень мелко порезать, добавить творог, сметану, соль, перемешать.

Тесто нужно замесить, раскатать, распределить равномерно по всей площади начинку и завернуть. Запекать при 180–200 ºС.

"Кстати, с начинкой можно экспериментировать. Попробуйте положить внутрь карамелизированный лук с крем-сыром", – отметил Хименес-Браво.