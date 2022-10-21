Бульвар Шоубиз
 
21 октября, 2022
 
Новости

"С начинкой можно экспериментировать". Хименес-Браво показал, как готовит вертуту

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хименес-Браво приготовил вертуту со шпинатом
Хименес-Браво приготовил вертуту со шпинатом
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 20 октября в Instagram поделился рецептом блюда молдавской кухни.

"Придумал, как можно полюбить шпинат. Скорее забирайте рецепт себе!" – написал он.

Ингредиенты для теста: 500 г муки, 1 ч. л. соли, 175 мл теплой воды, 1 ст. л. подсолнечного масла. Для начинки понадобится 300 г шпината, 50 г лука, 50 г зелени, 100 г творога, 50 г сметаны, соль по вкусу.

Зелень мелко порезать, добавить творог, сметану, соль, перемешать.

Тесто нужно замесить, раскатать, распределить равномерно по всей площади начинку и завернуть. Запекать при 180–200 ºС.

"Кстати, с начинкой можно экспериментировать. Попробуйте положить внутрь карамелизированный лук с крем-сыром", – отметил Хименес-Браво.

Контекст:

Вертута – блюдо молдавской кухни.

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: соль, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, ресторатор, МастерШеф, рецепт, рецепты, блюда, блюдо, творог, лук, шпинат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет
Дмитрий ГОРДОН
  Юрий Швец: Путин это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха
  Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха
Дмитрий ГОРДОН
Жительница Изюма: Во время разбора завалов дома, где жил сын, двоим спасателям я давала сердечные. Они 45 тел откопали. Руки и ноги доставали
Жительница Изюма: Во время разбора завалов дома, где жил сын, двоим спасателям я давала сердечные. Они 45 тел откопали. Руки и ноги доставали
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бывшая жена Кличко показала, каким стал ее профиль после отказа от фамилии экс-супруга
Бывшая жена Кличко показала, каким стал ее профиль после отказа от фамилии экс-супруга
"Фото вызывает сердечный приступ". 36-летняя Фокс крупным планом выставила бюст
"Фото вызывает сердечный приступ". 36-летняя Фокс крупным планом выставила бюст
"С начинкой можно экспериментировать". Хименес-Браво показал, как готовит вертуту
"С начинкой можно экспериментировать". Хименес-Браво показал, как готовит вертуту
  "Стиль". Wellboy презентовал новую песню. Видео
  "Стиль". Wellboy презентовал новую песню. Видео
"Многое видел. Это страшно". Представитель династии Кеннеди заявил, что защищал Украину от российских оккупантов
"Многое видел. Это страшно". Представитель династии Кеннеди заявил, что защищал Украину от российских оккупантов
Дантес показал Кацурину в постели. Фото
Дантес показал Кацурину в постели. Фото
"Волочкова, которую мы заслужили", "Голландская марихуана и не на такое способна". В сети обсуждают поведение Каминской
"Волочкова, которую мы заслужили", "Голландская марихуана и не на такое способна". В сети обсуждают поведение Каминской
"Мама в трусах", "Ах уж эти панталоны!" Мама Сердючки удивила фанов в сети
"Мама в трусах", "Ах уж эти панталоны!" Мама Сердючки удивила фанов в сети
СНБО на пять лет ввел санкции против Лорак, Повалий и Тодоренко
СНБО на пять лет ввел санкции против Лорак, Повалий и Тодоренко
"Оно, как кислота, разъедает сердце, мозг, желудок". 37-летняя Тина Кароль рассказала о своем одиночестве
"Оно, как кислота, разъедает сердце, мозг, желудок". 37-летняя Тина Кароль рассказала о своем одиночестве
"Много кто об этом знает". 33-летний Позитив впервые рассказал о своей новой девушке
"Много кто об этом знает". 33-летний Позитив впервые рассказал о своей новой девушке
"Не могла представить, что буду мечтать сесть в самолет и прилететь домой". Влада Седан рассказала, какие желания загадала на свое 27-летие
"Не могла представить, что буду мечтать сесть в самолет и прилететь домой". Влада Седан рассказала, какие желания загадала на свое 27-летие
"А что вы смогли себе позволить?" Каменских рассказала, что позволяет себе делать во время войны
"А что вы смогли себе позволить?" Каменских рассказала, что позволяет себе делать во время войны
"Кто-то мог подумать, что домохозяйка Кличко теперь еще и поет". Экс-супруга мэра Киева рассказала, почему ее карьера певицы не была успешной
"Кто-то мог подумать, что домохозяйка Кличко теперь еще и поет". Экс-супруга мэра Киева рассказала, почему ее карьера певицы не была успешной
"Счастливые", "Встреча, которую ждали не только вы". В сети комментируют новую иллюстрацию жены командира полка "Азов" Прокопенко
"Счастливые", "Встреча, которую ждали не только вы". В сети комментируют новую иллюстрацию жены командира полка "Азов" Прокопенко
Цибульская высказалась о скандале вокруг Веры Брежневой, сравнив ее с замалчивающей войну Ани Лорак
Цибульская высказалась о скандале вокруг Веры Брежневой, сравнив ее с замалчивающей войну Ани Лорак
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 