"С начинкой можно экспериментировать". Хименес-Браво показал, как готовит вертуту

"Придумал, как можно полюбить шпинат. Скорее забирайте рецепт себе!" – написал он.
Ингредиенты для теста: 500 г муки, 1 ч. л. соли, 175 мл теплой воды, 1 ст. л. подсолнечного масла. Для начинки понадобится 300 г шпината, 50 г лука, 50 г зелени, 100 г творога, 50 г сметаны, соль по вкусу.
Зелень мелко порезать, добавить творог, сметану, соль, перемешать.
Тесто нужно замесить, раскатать, распределить равномерно по всей площади начинку и завернуть. Запекать при 180–200 ºС.
"Кстати, с начинкой можно экспериментировать. Попробуйте положить внутрь карамелизированный лук с крем-сыром", – отметил Хименес-Браво.
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Вертута – блюдо молдавской кухни.
Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.