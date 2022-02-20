Бульвар Шоубиз
 
20 февраля, 2022
 
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"Самые милые котики", "Плачу от умиления". Муж беременной Maruv крупным планом показал ее округлившийся живот

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Новость о том, что Maruv и Александр Корсун ждут ребенка, появилась в СМИ в конце января
Новость о том, что Maruv и Александр Корсун ждут ребенка, появилась в СМИ в конце января
Фото: alexanderkorsun / Instagram

Супруг и PR-директор выступающей в РФ украинской певицы Maruv – Александр Корсун на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором он запечатлен вместе с беременной женой. В кадре он держит Maruv за округлившийся живот.

"Исторический момент", – подписал публикацию Корсун.

"Самые милые котики. Невозможно насмотреться, насколько это прекрасно! Будьте счастливы", – прокомментировала снимок youlovethree.

"Плачу от умиления", – написал пользователь arbgiu.

"Ми-ми-ми", – отреагировал ivannetep.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Анна замужем за Александром Корсуном. Они познакомились при содействии общего друга в одном из стриптиз-клубов. По словам певицы, они с Корсуном зарегистрировали брак без свадебной церемонии.

Новость о том, что Maruv и Александр Корсун ждут ребенка, появилась в СМИ в конце января

Теги: беременность, певица, Maruv, муж, Александр Корсун, брак, живот, Анна Корсун
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