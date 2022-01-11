Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2022
 
Новости

Седокова прогнулась на капоте авто в узком платье с большими вырезами вдоль бедра

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Седокова: Мы впускаем в себя так много ненужной информации, что со временем становимся кувшином с говном
Седокова: Мы впускаем в себя так много ненужной информации, что со временем становимся кувшином с говном
Фото: annasedokova / Instagram

Украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в США и РФ, 11 января разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в узком платье с боковыми вырезами в районе груди, бедер и вдоль ноги.

Артистка позирует в кадре, прогнувшись в спине и опираясь ладонями на капот красного авто. В комментарии к своему новому фото певица сообщила, что отписалась "от всех новостей".

ы впускаем в себя так много негативной и ненужной информации, что со временем становимся кувшином с говном. Я отписалась от людей, которые мне неинтересны. Подписалась на тех, кто вдохновляет меня. Закачала несколько новых книг", – отметила она. 

"Интересное платье", – обратили внимание на образ Седоковой подписчики.

Контекст:

Седокова родилась в Киеве в 1982 году. В 2002-м она некоторое время работала ведущей на "Новом канале". После увольнения, с 2002-го по 2004 год, была солисткой группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива находилась в декрете. В апреле 2006 года артистка начала сольную карьеру – под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016-м презентовала первый сольный альбом "Личное".

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму в сентябре 2020 года. Он моложе супруги на девять лет. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

В январе певица призналась, что в 2021 году они с Тиммой пережили сложный период в отношениях после того, как супруг остался без работы.

Теги: автомобили, Анна Седокова, певица, грудь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Мы наблюдаем определенное примирение с оккупацией". Жены арестованных крымскотатарских журналистов рассказали о жизни в аннексированном Крыму
"Мы наблюдаем определенное примирение с оккупацией". Жены арестованных крымскотатарских журналистов рассказали о жизни в аннексированном Крыму
  Комик Мирзализаде: Стендап мне понравился из-за американских комиков, которые выходили, говорили такие грязные вещи, такие жуткие истории могли рассказывать
  Комик Мирзализаде: Стендап мне понравился из-за американских комиков, которые выходили, говорили такие грязные вещи, такие жуткие истории могли рассказывать
Дмитрий ГОРДОН
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Забеременевшая в третий раз дочь Турецкого сделала аборт, узнав, что у ребенка диагностировали синдром Дауна
Забеременевшая в третий раз дочь Турецкого сделала аборт, узнав, что у ребенка диагностировали синдром Дауна
Седокова прогнулась на капоте авто в узком платье с большими вырезами вдоль бедра
Седокова прогнулась на капоте авто в узком платье с большими вырезами вдоль бедра
"Сногсшибательная девушка". Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая похвасталась своим шпагатом
"Сногсшибательная девушка". Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая похвасталась своим шпагатом
Обгоревшая при пожаре Хлебникова заявила, что выписывается из больницы, но домой вернуться не может
Обгоревшая при пожаре Хлебникова заявила, что выписывается из больницы, но домой вернуться не может
"Красивых фото не будет". Прилетевшая на Мальдивы Брежнева в непринужденной позе засветила промежность
"Красивых фото не будет". Прилетевшая на Мальдивы Брежнева в непринужденной позе засветила промежность
20-летняя Элина Иващенко показала, как они с бойфрендом-режиссером изменились за четыре года отношений
20-летняя Элина Иващенко показала, как они с бойфрендом-режиссером изменились за четыре года отношений
  "Если относятся пренебрежительно, поставлю на место". Мишина заявила, что статус позволяет ей быть требовательной к персоналу на съемках
  "Если относятся пренебрежительно, поставлю на место". Мишина заявила, что статус позволяет ей быть требовательной к персоналу на съемках
Полуголая Кунаки крупным планом показала пятую точку
Полуголая Кунаки крупным планом показала пятую точку
Похудевшая на 10 кг Джамала рассказала, что делает, чтобы снова не набрать вес
Похудевшая на 10 кг Джамала рассказала, что делает, чтобы снова не набрать вес
"Уже завтра еду". "Непростое решение" вынудило певицу alyona alyona запаковать в сумки свои вещи
"Уже завтра еду". "Непростое решение" вынудило певицу alyona alyona запаковать в сумки свои вещи
Путешествующий по джунглям Бадоев отравился в свой день рождения
Путешествующий по джунглям Бадоев отравился в свой день рождения
"Работы над собой я провела много". 47-летняя Мозговая сравнила свои фото до и после похудения на 22 кг
"Работы над собой я провела много". 47-летняя Мозговая сравнила свои фото до и после похудения на 22 кг
"Завлекательно", "Это красиво". 26-летняя участница "Танцев" Русина позировала на лестнице без белья
"Завлекательно", "Это красиво". 26-летняя участница "Танцев" Русина позировала на лестнице без белья
"Волшебная". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала пышную грудь вблизи
"Волшебная". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала пышную грудь вблизи
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой
"Это непростая история". Министр Ткаченко заявил, что спустя семь лет жизни в браке им с женой пришлось пройти через испытания
"Это непростая история". Министр Ткаченко заявил, что спустя семь лет жизни в браке им с женой пришлось пройти через испытания
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS