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16 января, 2022
 
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"Секси", "Время не властно". Мейхер позировала в прозрачных лосинах в сетку

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Надежда Мейхер: Вдохновение это умение приводить себя в рабочее состояние
Надежда Мейхер: Вдохновение – это умение приводить себя в рабочее состояние
Фото: nadyameiher / Instagram

Украинская певица Надежда Мейхер 16 января на своей странице в Instagram разместила два новых снимка, на которых позирует в пальто оливкового цвета и черных прозрачных лосинах в сетку, крупным планом демонстрируя на камеру ноги.

Ее образ на фото дополнили ботильоны в тон пальто.

"Вдохновение – это умение приводить себя в рабочее состояние", – подписала она публикацию, а также предложила посмотреть тех, кто занимается ненавистным делом и любимым.

"Ведь еще хобби вчера – сегодня может стать одним из любимых и приносящих прибыль проектов. Знаю не понаслышке", – добавила она в подписи к публикации, в которой отметила собственный бренд одежды.

"Время не властно!" – написал makeev5426.

"Секси", – прокомментировал пользователь fidael5345.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Певица замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

Теги: бренд, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, хобби, ноги, одежда
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