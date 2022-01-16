"Секси", "Время не властно". Мейхер позировала в прозрачных лосинах в сетку

Надежда Мейхер: Вдохновение – это умение приводить себя в рабочее состояние Фото: nadyameiher / Instagram

Ее образ на фото дополнили ботильоны в тон пальто.

"Вдохновение – это умение приводить себя в рабочее состояние", – подписала она публикацию, а также предложила посмотреть тех, кто занимается ненавистным делом и любимым.

"Ведь еще хобби вчера – сегодня может стать одним из любимых и приносящих прибыль проектов. Знаю не понаслышке", – добавила она в подписи к публикации, в которой отметила собственный бренд одежды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

"Время не властно!" – написал makeev5426.

"Секси", – прокомментировал пользователь fidael5345.