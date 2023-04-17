Скандал с Wellboy. Артист озвучил причины прекращения работы с продюсерским центром Papa music

Свое заявление артист частично читал с экрана.

"Я надеялся, что получится это сделать молча. Но мне не дали этого сделать, и теперь я не хочу позволить грязному потоку ненависти влиять на меня, моих родных и мое окружение. Компания Papa music ведет себя не как уважаемый и достойный продюсерский центр, а как рэкетир из 90-х. Мой Instagram пытаются отжать, будто ларек у конкурентов, от моего имени рассылают оскорбления и угрозы журналистам. И пишут ложь о моем менеджере. Моему менеджеру пишут неизвестные российские номера от имени [сбежавшего в РФ экс-продюсера] Юрия Бардаша, параллельно с этим представители Papa music пишут, что написали заявление в СБУ. В 2023 году это недопустимо, это какой-то цирк, я не хочу участвовать в этом дешевом шоу", – заявил артист.

По словам певца, он решил расторгнуть отношения из-за разногласий по поводу того, каким он видит свой будущий репертуар.

"Не хочу вдаваться в детали, но есть некоторые разногласия относительно развития моей музыки и вопросов относительно сотрудничества с Бардашем и его единомышленниками. Мы по-разному смотрим на вопросы развития украинской культуры в максимальной сепарации от России. В целом в коллективе была очень токсичная атмосфера", – признался Wellboy.

Он также прокомментировал свое отношение к Бардашу, заявив, что не уважает как человека, но с уважением относится как к музыканту и продюсеру.

"Я осознаю, что он талантлив и много сделал для меня. Но его поступок по отношению к Украине, политическая и социальная позиция – полное дно. Я не хочу быть к нему причастным. Я осознаю, что могу остаться без прав на свою музыку, но есть более важные вещи – совесть и Украина", – заявил артист.