Бульвар Шоубиз
 
17 апреля, 2023
 
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Скандал с Wellboy. Артист озвучил причины прекращения работы с продюсерским центром Papa music

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Wellboy выпустил дебютную песню летом 2021 года
Wellboy выпустил дебютную песню летом 2021 года
Фото предоставлено командой Wellboy

Украинский певец Wellboy 16 апреля разместил в Instagram видео, в котором объяснил причины прекращения сотрудничества с продюсерским центром Papa music.

Свое заявление артист частично читал с экрана.

"Я надеялся, что получится это сделать молча. Но мне не дали этого сделать, и теперь я не хочу позволить грязному потоку ненависти влиять на меня, моих родных и мое окружение. Компания Papa music ведет себя не как уважаемый и достойный продюсерский центр, а как рэкетир из 90-х. Мой Instagram пытаются отжать, будто ларек у конкурентов, от моего имени рассылают оскорбления и угрозы журналистам. И пишут ложь о моем менеджере. Моему менеджеру пишут неизвестные российские номера от имени [сбежавшего в РФ экс-продюсера] Юрия Бардаша, параллельно с этим представители Papa music пишут, что написали заявление в СБУ. В 2023 году это недопустимо, это какой-то цирк, я не хочу участвовать в этом дешевом шоу", – заявил артист.

По словам певца, он решил расторгнуть отношения из-за разногласий по поводу того, каким он видит свой будущий репертуар.

"Не хочу вдаваться в детали, но есть некоторые разногласия относительно развития моей музыки и вопросов относительно сотрудничества с Бардашем и его единомышленниками. Мы по-разному смотрим на вопросы развития украинской культуры в максимальной сепарации от России. В целом в коллективе была очень токсичная атмосфера", – признался Wellboy.

Он также прокомментировал свое отношение к Бардашу, заявив, что не уважает как человека, но с уважением относится как к музыканту и продюсеру.

"Я осознаю, что он талантлив и много сделал для меня. Но его поступок по отношению к Украине, политическая и социальная позиция  полное дно. Я не хочу быть к нему причастным. Я осознаю, что могу остаться без прав на свою музыку, но есть более важные вещи  совесть и Украина", – заявил артист.

Контекст:

Летом 2021 года Wellboy презентовал дебютный клип на песню "Гуси". Артист также принимал участие в украинском нацотборе на "Евровидение 2022", заняв третье место с композицией Nozzy Bossy.

На тот момент его продюсером был сбежавший в РФ Бардаш. 17 июня 2022 года певец сообщил, что прекратил с ним сотрудничество.

В декабре 2022 года певец выпустил свой первый альбом, который спродюсировал сооснователь Papa music Евгений Триплов.

12 марта 2023 года Wellboy объявил о прекращении работы с ним и сообщил, что теперь сотрудничает с продюсером Мартой Останковой.

Триплов в ответ заявил, что узнал об этом решении из сети. Продюсер отметил, что намерен решить этот вопрос в "юридической плоскости".

14 апреля компания Papa music заявила, что обратилась к СБУ с просьбой проверить ее относительно связей со страной-агрессором РФ, так как "в СМИ начали распространять ложную информацию относительно связей компании с РФ и Бардашем". 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: скандал, певец, Юрий Бардаш, Wellboy
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