"Слава, вам не жалко бедных животных?". Каминскую раскритиковали за свежее фото дочери

Участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала подросшую дочь Лауру во время отдыха.

35-летняя участница украинской группы "НеАнгелы" разместила в Instagram фото, для которого ее четырехлетняя дочь Лаура позировала верхом на пони.

"Грибовка. Лето. 1988. Лето нашего детства глазами наших детей", – написала она, акцентировав внимание, что снимок сделан в стиле ретро.

"Очень жалко пони", – написал _venerolog_.

"Бедный пони", – согласилась kateryna_kolonovych.

"Слава, вам не жалко бедных животных? Если бы не было желающих фотографироваться – их бы не эксплуатировали", – заметила olgatkachukosipenko.

В группе "НеАнгелы" Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.

Лаура (2015) и Леонард (2014) – дети Каминской от ее бывшего супруга, пластического хирурга Эдгара Каминского. 1 июля 2019 года пара получила развод. Каминский признавался, что хотел развестись со Славой еще в 2017 году. Они жили в браке с 2014 года.