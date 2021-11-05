Бульвар Шоубиз
 
05 ноября, 2021
 
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Smiling. Мария Максакова выпустила новый альбом. Аудио

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Максакова: Сегодня я самый счастливый человек
Максакова: Сегодня я самый счастливый человек
Фото: Maria Maksakova / Facebook

Российская оперная певица Мария Максакова 5 ноября презентовала на известных музыкальных площадках альбом Smiling, в который вошли семь треков.

"Сегодня я самый счастливый человек", – прокомментировала она премьеру на своей странице в Facebook.

Контекст:

В дискографии Марии Максаковой восемь студийных альбомов, включая новый. В 2019 году Максакова и ее благотворительный фонд создали соцсеть для молодых певцов MashaMusic.

Мария Максакова – депутат Госдумы РФ VI созыва (2011–2016 годы), в прошлом – солистка Мариинского театра. В конце 2016 года с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым переехала в Украину. 23 марта 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева.

Теги: Мария Максакова, певица, альбом
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