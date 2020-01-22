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22 января, 2020
 
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Собчак строит дом с двумя детскими за 40 млн руб. – СМИ

По сообщению "Комсомольской правды", российская телеведущая Ксения Собчак с мужем, режиссером Константином Богомоловым сможет переехать в новый дом летом.

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Дом, как у Собчак, стоит примерно 40 млн руб. СМИ
Дом, как у Собчак, стоит примерно 40 млн руб. – СМИ
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак строит особняк из финской северной сосны площадью 1 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Участок Собчак имеет перепад в пять метров, поэтому ее дом с учетом цокольного этажа получается трехэтажным. За полгода особняк почти достроили, поэтому заселиться в него Собчак с мужем, режиссером Константином Богомоловым сможет уже летом 2020 года.

"В среднем дом, как у Собчак, обходится покупателю в 40 млн руб. (около 15,75 млн грн. – "ГОРДОН")", – рассказала объясняет дизайнер интерьеров Ирина Лукьянова.

Новый дом Собчак находится в том же элитном поселке, что и ее таунхаус – "Горки-8" на Рублевском шоссе. Окна таунхауса выходят на стройку ее особняка. Неподалеку от дома Собчак стоит будка полиции.

"За охрану и благоустройство поселка Ксения платит 40 тыс. руб. (около 15,75 тыс. грн. – "ГОРДОН") в месяц. Плюс "коммуналка". А если нужно будет газон подравнять у ее нового дома, Собчак может обратиться к местным рабочим-таджикам, которые возьмут с нее за эту услугу всего 500 рублей", – рассказали соседи телеведущей.

Риэлторы не исключают, что, достроив дом, ведущая выставит таунхаус на продажу.

"Выручить за него она сможет не более 30 млн руб. (11,8 млн грн. – "ГОРДОН"). Хотя легко может сдать его жильцам за 350 тыс. руб. (137,8 тыс. грн. – "ГОРДОН") в месяц. С арендаторами, думаю, проблем не будет. Места тут хорошие. Во-первых, чужие здесь не ходят. Въезд на территорию поселка только по пропускам. Соседи – политическая элита, бизнесмены. Поселок расположен всего в 16 км от МКАД. От транспортных магистралей отделен лесополосой, близость мегаполиса не ощущается. При въезде в поселок есть действующий храм с монашеским подворьем и яблоневым садом. Сын Ксении Платон с нянями – частый гость на детской площадке, которая как раз находится в пешей доступности от владений Собчак", – рассказал специалист по недвижимости, имени которого не назвали.

7 марта 2019 года Собчак объявила о расставании с отцом своего сына Платона, актером Максимом Виторганом

Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября. У пары пока нет общих детей.

Теги: Ксения Собчак
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