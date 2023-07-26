Суд присяжных признал Спейси невиновным в семи домогательствах и двух сексуальных преступлениях. Актер не сдержал слез в зале суда

Решение суда было озвучено в день 64-летия Спейси Фото: ЕРА

В публикации отмечается, что домогательства и сексуальные преступления якобы имели место в период с 2004-го по 2013 год, когда Спейси работал художественным руководителем театра Old Vic в Лондоне. Сам актер не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Журналисты CNN сообщают, что у актера во время оглашения вердикта "были слезы на глазах". Решение суда было озвучено в день 64-летия Спейси.