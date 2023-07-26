Суд присяжных признал Спейси невиновным в семи домогательствах и двух сексуальных преступлениях. Актер не сдержал слез в зале суда

В публикации отмечается, что домогательства и сексуальные преступления якобы имели место в период с 2004-го по 2013 год, когда Спейси работал художественным руководителем театра Old Vic в Лондоне. Сам актер не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.
Журналисты CNN сообщают, что у актера во время оглашения вердикта "были слезы на глазах". Решение суда было озвучено в день 64-летия Спейси.
С 2017 года, по данным Reuters, около 30 мужчин обвинили Спейси в сексуальных домогательствах. После многочисленных публикаций в прессе актер отправился в реабилитационную клинику для лечения сексуальной зависимости.
В июле и октябре 2019 года в США прекратили два дела против Спейси о сексуальных домогательствах.
После скандала его отстранили от всех кинопроектов и лишили нескольких премий.
В конце мая 2022 года британская прокуратура предъявила Спейси обвинение в четырех случаях сексуального насилия.
В октябре того же года федеральный суд Манхэттена (Нью-Йорк) после трехнедельных разбирательств оправдал Спейси по делу о домогательствах к американскому актеру Энтони Репу.