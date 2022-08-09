"Сытный и вкусный завтрак". Хименес-Браво поделился рецептом блюда из яиц

"Сытный и вкусный завтрак – залог хорошего дня. Откладываем яичницу в страницу и записываем", – написал он.
Ингредиенты: красный лук – 50 г, перец чили – 5 г, чеснок – 10 г, зира – 2–5 г, копченая паприка – 2 г, томаты пелати – 120 г, яйца – 3 шт., соль, перец, петрушка или кинза.
Лук, чеснок, перец чили нужно измельчить, поджарить на оливковом масле, добавить в сковороду томаты пелати, вбить яйца, добавить соль, специи, кинзу (или петрушку). Накрыть крышкой.
Подавать блюдо можно с хлебом; есть, вымакивая им яйца.
"Если завтра ваше утро начнется именно с этого рецепта – делайте стори и тегайте меня", – написал Хименес-Браво.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.