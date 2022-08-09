Бульвар Шоубиз
 
09 августа, 2022
 
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"Сытный и вкусный завтрак". Хименес-Браво поделился рецептом блюда из яиц

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Готовое блюдо можно вымакивать хлебом
Готовое блюдо можно вымакивать хлебом
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 7 августа в Instagram показал, как готовит шакшуку.

"Сытный и вкусный завтрак – залог хорошего дня. Откладываем яичницу в страницу и записываем", – написал он.

Ингредиенты: красный лук – 50 г, перец чили – 5 г, чеснок – 10 г, зира – 2–5 г, копченая паприка – 2 г, томаты пелати – 120 г, яйца – 3 шт., соль, перец, петрушка или кинза.

Лук, чеснок, перец чили нужно измельчить, поджарить на оливковом масле, добавить в сковороду томаты пелати, вбить яйца, добавить соль, специи, кинзу (или петрушку). Накрыть крышкой.

Подавать блюдо можно с хлебом; есть, вымакивая им яйца.

"Если завтра ваше утро начнется именно с этого рецепта – делайте стори и тегайте меня", – написал Хименес-Браво.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: соль, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, ресторатор, судья, рецепт, яйца, рецепты, завтрак, блюда, блюдо, перец, лук
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