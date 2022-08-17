"Такая красавица, вся в маму". Восьмилетняя дочь Пугачевой и Галкина спела песню, которую написала сама. Видео

Галкин показал, как его дочь катается на качели. Лиза сообщила отцу, что сочинила песню.
"Я, как птичка, взлетаю, а ты – такой силач, на качелях меня катаешь. Thank you very much", – пропела она.
Девочка спросила у отца, готовится ли он к своему грядущему концерту в Лондоне. Галкин ответил, что пора готовиться, и сообщил, что его выступление в столице Великобритании состоится 24 августа.
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"Лиза – такая красавица, вся в маму", – прокомментировала подписчица lilee_shine.
Лиза – дочь Галкина и его жены, 73-летней певицы Аллы Пугачевой. У Лизы есть также брат Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.
Галкин в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль, так как в России стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии РФ. 22 апреля 2022 года он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.
В конце июля Галкин с семьей уехал в Латвию. Он показывал свой огород в Юрмале.