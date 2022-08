"Такая красавица, вся в маму". Восьмилетняя дочь Пугачевой и Галкина спела песню, которую написала сама. Видео

Галкин показал, как его дочь катается на качели. Лиза сообщила отцу, что сочинила песню.

"Я, как птичка, взлетаю, а ты – такой силач, на качелях меня катаешь. Thank you very much", – пропела она.

Девочка спросила у отца, готовится ли он к своему грядущему концерту в Лондоне. Галкин ответил, что пора готовиться, и сообщил, что его выступление в столице Великобритании состоится 24 августа.

