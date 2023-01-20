Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно

Терехов: Я рад, что много кто не поехал из страны Фото: Євген Тєрєхов / Facebook

"Он реально настоящий патриот. Я понимал, что он точно пойдет", – сказал Терехов.

В этом контексте он также упомянул фронтмена украинской группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка и ведущего Даниэля Салема.

"Я рад, что много кто не поехал из страны", – заявил Терехов.

Продолжая дальше, он вспомнил один из юмористических номеров в шоу "Лига смеха" на канале ТЕТ, в котором артисты рассказали о "патриоте из Испании".

"Недавно "Лигу смеха" смотрю – и они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота тоже знаю хорошо. И мне это очень смешно. Ребята показали действительно правду. И таких очень много", – сказал Терехов.

Он не стал называть имя человека, о котором идет речь.