Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно

"Он реально настоящий патриот. Я понимал, что он точно пойдет", – сказал Терехов.
В этом контексте он также упомянул фронтмена украинской группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка и ведущего Даниэля Салема.
"Я рад, что много кто не поехал из страны", – заявил Терехов.
Продолжая дальше, он вспомнил один из юмористических номеров в шоу "Лига смеха" на канале ТЕТ, в котором артисты рассказали о "патриоте из Испании".
"Недавно "Лигу смеха" смотрю – и они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота тоже знаю хорошо. И мне это очень смешно. Ребята показали действительно правду. И таких очень много", – сказал Терехов.
Он не стал называть имя человека, о котором идет речь.
33-летний Терехов в настоящее время защищает Украину от российских оккупантов. Позывной Титановый Джексон Терехов получил после ранения в 2014 году под Марьинкой Донецкой области, так как во время операции медики поставили ему титановую пластину.
Терехов также известен как муж украинской певицы Наталки Карпы. У пары есть общая дочь (2019). В последнее время в СМИ пишут о расставании пары. Ни Карпа, ни Терехов это не подтверждают, но и не отрицают.
Карпа – вторая жена Терехова.