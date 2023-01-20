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20 января, 2023
 
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Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно

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Терехов: Я рад, что много кто не поехал из страны
Терехов: Я рад, что много кто не поехал из страны
Фото: Євген Тєрєхов / Facebook

Украинский защитник, герой АТО Евгений Терехов, известный как Титановый Джексон, признался, что не сомневался в том, что его кум, фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя пойдет защищать Украину от российских оккупантов. Об этом он рассказал в интервью, которое 18 января опубликовано на YouTube-канале "Зірковий".

"Он реально настоящий патриот. Я понимал, что он точно пойдет", – сказал Терехов.

В этом контексте он также упомянул фронтмена украинской группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка и ведущего Даниэля Салема.

"Я рад, что много кто не поехал из страны", – заявил Терехов.

Продолжая дальше, он вспомнил один из юмористических номеров в шоу "Лига смеха" на канале ТЕТ, в котором артисты рассказали о "патриоте из Испании". 

едавно "Лигу смеха" смотрю – и они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота тоже знаю хорошо. И мне это очень смешно. Ребята показали действительно правду. И таких очень много", – сказал Терехов.

Он не стал называть имя человека, о котором идет речь.

Контекст:

33-летний Терехов в настоящее время защищает Украину от российских оккупантов. Позывной Титановый Джексон Терехов получил после ранения в 2014 году под Марьинкой Донецкой области, так как во время операции медики поставили ему титановую пластину. 

Терехов также известен как муж украинской певицы Наталки Карпы. У пары есть общая дочь (2019). В последнее время в СМИ пишут о расставании пары. Ни Карпа, ни Терехов это не подтверждают, но и не отрицают.

Карпа – вторая жена Терехова.

Теги: Бумбокс, война России против Украины, Андрей Хлывнюк, Евгений Терехов, Даниэль Салем
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